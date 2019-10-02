Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов похвастались фотографиями с уикенда в Париже



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instagram.com/gorbunovyuriy

В своем Instagram Горбунов поделился несколькими снимками, которые были сделаны во время прогулки по Парижу

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых ярких и очаровательных звездных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги много времени проводят вместе, по возможности стараются выбраться в путешествие или на отдых к морю и воспитывают двухлетнего сыночка.

К слову, малыш Иван уже начинает поражать своими музыкальными талантами. Похоже, пара смогла снова выкроить немного свободного времени и отправилась в Париж.

На своей странице в Instagram Горбунов поделился милым романтическим фото с любимой супругой. Они нежно прижались друг к другу и позируют на крыше здания с великолепным видом на парижскую оперу.

Отметим, что Катя решила обойтись без макияжа, а волосы собрала в хвост.

«Париж», - лаконично подписал кадр телеведущий, не став раскрывать более никаких деталей.

В свою очередь Осадчая поделилась селфи с супругом в разделе сториз своего аккаунта. Судя по всему, они позировали на балконе.

Растроганные фолловеры оставили много умиленных отзывов, отмечая, что они очень красивая и милая парочка.

Джерело: tsn.ua