  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов похвастались фотографиями с уикенда в Париже

    • Розсилка
    Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов похвастались фотографиями с уикенда в Париже
    instagram.com/gorbunovyuriy

    В своем Instagram Горбунов поделился несколькими снимками, которые были сделаны во время прогулки по Парижу

    Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых ярких и очаровательных звездных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги много времени проводят вместе, по возможности стараются выбраться в путешествие или на отдых к морю и воспитывают двухлетнего сыночка.

    К слову, малыш Иван уже начинает поражать своими музыкальными талантами. Похоже, пара смогла снова выкроить немного свободного времени и отправилась в Париж.

    На своей странице в Instagram Горбунов поделился милым романтическим фото с любимой супругой. Они нежно прижались друг к другу и позируют на крыше здания с великолепным видом на парижскую оперу.

    Отметим, что Катя решила обойтись без макияжа, а волосы собрала в хвост.

    «Париж», - лаконично подписал кадр телеведущий, не став раскрывать более никаких деталей.

    В свою очередь Осадчая поделилась селфи с супругом в разделе сториз своего аккаунта. Судя по всему, они позировали на балконе.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    instagram.com/gorbunovyuriy
    instagram.com/gorbunovyuriy
    instagram.com/gorbunovyuriy
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha
    instagram.com/kosadcha

    Растроганные фолловеры оставили много умиленных отзывов, отмечая, что они очень красивая и милая парочка.

    Джерело: tsn.ua

    Читайте також
    Париж знаменитости фотография Юрий Горбунов селфи телеведущий Instagram отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ