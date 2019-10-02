Солист популярной группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс стал отцом в четвертый раз



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Солист известной американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его жена певица Ейжа Волкман стали родителями в четвертый раз

Чудесной новостью Рейнольдс поделился на своей инстаграм-страничке с подписчиками. Из постов стало ясно, что жена музыканта родила ему сына. Дэн рассказал, что малыш родился вчера утром, и что его решили назвать Валентайном.

«Это имя означает «сильный», — рассказал подписчикам артист. Кроме того он опубликовал серию очень милых фото новорожденного Валентайна, на которых мальчишка позирует со своим папой и с мамой.

Снимок Ейжи Дэн подписал очень трогательно: «Красивая и сильная мамочка с ее маленьким мальчиком».

Напомним, что это четвертый ребенок пары. Дэн и Ейжа воспитывают также трех дочерей – семилетнюю Аррову Ов и двухлетних близняшек Коко Рей и Гию Джеймс.

Встретить в новостях имя Дэна Рейнольдса крайне трудно: артист занимается творчеством и не слишком-то влезает в скандалы. В прошлом году он был замечен в крупном скандале с Эминемом, который выпустил альбом под названием Kamikaze и взбесил всех своих подписчиков и поклонников своего творчества.

Оказалось, что в новом альбоме Эминем проезжается по своим коллегам по цеху и известным личностям, в частности – выступает с оскорбительными, нецензурными высказываниями о рэпере Tyler, которые обозначают людей нетрадиционной ориентации. Фронтмен Imagine Dragons упрекнул коллегу за его высказывания и гомофобную лексику. На своей странице в Твиттере он присоединился к критике: «Говорить слова ненависти — не норма. Мне все равно, в каком году ты родился и что имел в виду».





Джерело: tsn.ua