Дочь Зеленского веселится в элитной школе (фото)



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instagram.com/zelenskiy_official

Школьные фотографии старшей дочери Владимира Зеленского Александры появились в сети

15-летняя Александра Зеленская учится в 9-ом классе Новопечерской школы в Киеве. Судя по снимкам, Саша – обычный подросток, которая, несмотря на положение своего отца, не стремится к славе и дорогим вещам.

Известно, что она активно участвует в школьных мероприятиях и хорошо учится. Сама девушка рассказывала, что ее средняя оценка – 9 баллов. По словам Саши, больше всего она любит украинский, английский языки и информатику, хорошо рисует и в будущем планирует сосредоточить свою деятельность именно в творческой области.

Кроме того, известно, что дочь Зеленского занимается пением, теннисом и тайским боксом.

Среди снимков Саши, опубликованных в сети, есть несколько фото со школьных мероприятий. На одном из них она изображает ангелочка-почтальона на День святого Валентина.

Отметим, что «Новопечерскую школу» для своих детей выбрало немало богатых и знаменитых украинцев. Здесь учились или до сих пор грызут гранит науки: Кристина, младшая дочь премьер-министра Владимира Гройсмана, Глеб, сын певицы Ирины Билык, Злата, дочка телезвезды Ольги Фреймут и Нана, дочь ведущей Маши Ефросининой и Тимура Хромаева, главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Джерело: strana.ua