Зеленский выложил фото с Трампом и его женой



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Президент Украины Владимир Зеленский выложил фото с главой Белого дома Дональдом Трампом и их женами

В день своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский выложил на официальных страницах в соцсетях совместную фотографию с четой Трампов.

«Вчера пообщались с @realDonaldTrump и @FLOTUS на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!», - сказано в твите, который сопровождает опубликованную фотографию.

twitter.com/zelenskyyua

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению экспертов, нарушил протокол во время фотографирования с главой Белого дома Дональдом Трампом и с женами, поскольку встал на шаг ближе к камере, чтобы не выглядеть слишком низким со своими 166 см по сравнению с американским лидером, рост которого составляет 188 см.

«Красавчик! Умеешь фоткаться с великанами, в следующий раз сделай два шага вперед, вообще будешь вровень с рыжим», «Гномика вперед поставили, чтобы в пупок не дышал деду», «У тебя что, комплекс Бонапарта?», — гласят комментарии в твиттере под постом президента Украины.

Джерело: twitter.com/zelenskyyua