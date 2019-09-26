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    Зеленский выложил фото с Трампом и его женой

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    Зеленский выложил фото с Трампом и его женой
    facebook.com/president.gov.ua

    Президент Украины Владимир Зеленский выложил фото с главой Белого дома Дональдом Трампом и их женами

    В день своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский выложил на официальных страницах в соцсетях совместную фотографию с четой Трампов.

    «Вчера пообщались с @realDonaldTrump и @FLOTUS на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!», - сказано в твите, который сопровождает опубликованную фотографию.

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    twitter.com/zelenskyyua

    Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению экспертов, нарушил протокол во время фотографирования с главой Белого дома Дональдом Трампом и с женами, поскольку встал на шаг ближе к камере, чтобы не выглядеть слишком низким со своими 166 см по сравнению с американским лидером, рост которого составляет 188 см.

    «Красавчик! Умеешь фоткаться с великанами, в следующий раз сделай два шага вперед, вообще будешь вровень с рыжим», «Гномика вперед поставили, чтобы в пупок не дышал деду», «У тебя что, комплекс Бонапарта?», — гласят комментарии в твиттере под постом президента Украины.

    Джерело: twitter.com/zelenskyyua

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