Вера Брежнева в латексном платье (фото)



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instagram.com/ververa

Известная поп-певица Вера Брежнева опубликовала фрагмент из новой фотосессии, во время которой она позировала в коже

Украинская певица Вера Брежнева в латексном платье показала роскошную фигуру. Артистка снялась в свежей фотосессии.

Снимки певица опубликовала в своих InstaStories. Над фотосессией работал фотограф Юрий Тресков, предпочитающий работать в черно-белых цветах.

Instagram/ jurij.treskow

На коллаже, состоящем из двух снимков, Вера Брежнева позирует в двух разных образах. На одном из фото певица позирует в кожаных штанах галифе и бюстгальтере.

На втором - в кожаном приталенном мини-платье без бретелей и перчатках. Оба наряда подчеркивают идеальную фигуру Брежневой.

«Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное — вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе. Спасибо вам за добрые слова, пока я жива», — написала звезда.

Джерело: strana.ua