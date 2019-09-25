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    Фото

    Вера Брежнева в латексном платье (фото)

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    Вера Брежнева в латексном платье (фото)
    instagram.com/ververa

    Известная поп-певица Вера Брежнева опубликовала фрагмент из новой фотосессии, во время которой она позировала в коже

    Украинская певица Вера Брежнева в латексном платье показала роскошную фигуру. Артистка снялась в свежей фотосессии.

    Снимки певица опубликовала в своих InstaStories. Над фотосессией работал фотограф Юрий Тресков, предпочитающий работать в черно-белых цветах. 

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    Instagram/ jurij.treskow

    На коллаже, состоящем из двух снимков, Вера Брежнева позирует в двух разных образах. На одном из фото певица позирует в кожаных штанах галифе и бюстгальтере. 

    На втором - в кожаном приталенном мини-платье без бретелей и перчатках. Оба наряда подчеркивают идеальную фигуру Брежневой. 

    «Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное — вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе. Спасибо вам за добрые слова, пока я жива», — написала звезда.

    Джерело: strana.ua

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