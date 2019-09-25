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    Ким Кардашьян покорила поклонников раритетным фото

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    Ким Кардашьян покорила поклонников раритетным фото
    instagram.com/kimkardashian

    Звезда показала архивное фото, на котором она в подростковом возрасте едет в автомобиле

    Звезда американского реалити Ким Кардашьян покорила поклонников раритетным фото. На снимке, появившемся на странице Ким в Instagram, звезде всего 18 лет.

    Кардашьян запечатлена на заднем сидении авто. Она смотрит в камеру и улыбается, убирая с лица рукой волосы.

    На снимке видно, что Кардашьян в белой футболке со множеством браслетов на руке и с длинными темно-коричневыми волосами.

    ____13.39.50
    instagram.com/kimkardashian

    Раритетное фото не только понравилось ее фолловерам, а и разлетелось по всей сети. Дело в том, что Ким выдала себя с головой одним фото: на нем четко видно увеличенные губы и нарощенные ресницы.

    «Простая жизнь… мне было 18 здесь. Хлоя и я едем в Аризону, чтобы навестить Эллисон и Курта», – подписала она архивный кадр в автомобиле.

    Звезда американского реалити-шоу и Instagram Ким Кардашьян покорила поклонников этим фото. Снимок, где она смотрит в камеру и улыбается, убирая с лица рукой волосы. собрал за 7 часов более 2,2 миллионов отметок «мне нравится».

    Также 18-летняя Ким Кардашьян носила узенькие брови, а естественный цвет ее волос оказался темно-каштановым. В комментариях фанаты отметили, что она всегда была очень красивая.

    Джерело: politeka.net

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