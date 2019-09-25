Алина Гросу показала трепетное фото с папой (фото)



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Гросу восхитила трепетным фото с папой, отправившись в сказочную Данию

Известная украинская певица Алина Гросу, которая долгое время жила и работала в России, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что успешно делает на своей странице в Instagram.

Недавно знаменитость выставила трепетное совместное фото с папой Михаилом, отправившись в Копенгаген, Дания.

Так, артистка примерила коротенький черный плащ, платье и туфли на высоком каблуке, держа самого важного мужчину за руку.

«#fathersdaughter», - лаконично подписала Гросу. Фолловеры засыпали кумира комплиментами.

Ранее, Алина также похвасталась путешествием в Данию, куда, похоже, отправилась без мужа. На снимке, который появился в аккаунте певицы, она позирует на улице в красивом черном платье с черными сапогами, а руке держит сумку.

В подписи к фото Гросу написала: «Мне кажется, никто не догадается почему я здесь (сама в шоке). P.S. Чуть позже отвечу». А фанаты принялись гадать, что же делает Алина в Дании.

Джерело: znaj.ua