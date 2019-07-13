Домашнее насилие, хулиганы и полиция: российский вариант «Симпсонов»



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boredpanda.com

Аниматор Lazy Square создал альтернативную заставку «Симпсонов»

Аниматор Алексей Семенов, работающий под псевдонимом Lazy Square, нарисовал альтернативную и мрачную версию заставки к мультсериалу «Симпсоны».

Герои видео живут в российских реалиях. Гомер представлен в виде охранника промзоны, который не прочь стащить все, что плохо лежит, даже на своей работе. Мардж предстала в образе озлобленной женщины, которая перекидывается матерными словами с продавщицами.

Лиза пытается заработать на жизнь игрой на саксофоне в переходе, но полицейские с таким вариантом не согласны.

А Барт – типичный гопник, который еще и превращается на наркомана. Семейная жизнь проходит в скандалах и побоях.

Как и в оригинальной версии, семья собирается вместе только перед телевизором.

Действие ролика разворачивается под цыганскую народную песню «Эдерлези» в адаптации Горана Бреговича.

Lazy Square стал известен благодаря коротким сатирическим мультфильмам. Одна из самых популярных его работ — беспощадная автобиография «30 лет моей жизни за 30 секунд».

Ранее в комментарии TJ аниматор признавался, что на его творчество сильно повлияла американская мультипликация: «Симпсоны», «Гриффины», «Футурама» и «Южный парк».

Джерело: boredpanda.com