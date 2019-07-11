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    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu

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    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu

    Miu Miu представили рекламную кампанию в поддержку коллекции осень/зима - 2019, навеянную жаждой странствий и приключениями на открытом воздухе

    Хейли Бибер, Адут Акеч, Джин Кэмпбелл, Эбби Чемпион, Тан Хе, Меган Рош и Алиет Сара отправляются на прогулку по ранчо Paws Up, раскинувшемуся в сельской местности штата Монтана. Здесь на фоне идиллических пейзажей и бескрайних полей девушки застыли в томных позах на снимках fashion-фотографа Эдди Рэя.

    Рекламная кампания "основана на исследовании молодости и природы, динамичном чувстве приключений и свободы, жажде странствий и поисках нового опыта", — как сообщает пресс-релиз на официальном сайте бренда.

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    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu
    Красотки на природе: Хейли Бибер с именитыми моделями снялась для кампейна Miu Miu

    За стиль и художественное руководство отвечала Кэти Гранд.

    Джерело: Buro 24/7

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