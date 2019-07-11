Зеленский на куполе Рады? В соцсеть попали фото с человеком, похожим на президента



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obozrevatel.com

На кадрах видно, как человек с телефоном позирует на фоне флага Украины

В сети ажиотаж из-за снимков с человеком на куполе Верховной Рады.

Снимком, в частности, поделился на своей странице в Facebookпредседатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

Maxim Sokolyuk / Facebook

Фото активно распространяют пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как человек с телефоном позирует на фоне флага Украины.

Юзеры шутят, что это президент записывает новое видеообращение к украинцам. Также есть варианты, что это, возможно, нардеп Надежда Савченко таки добралась до Рады.

«Человек, похожий на президента Владимира Зеленского, замечен на куполе здания Верховной Рады. По ходу, новый видос для ФБ пишет», «Да это не Зе! Это Саакашвили обживает новую крышу», «Место для снайпера выбирает?», «Над куполом цирка», «А не Надежда ли Савченко это хочет Раду взорвать, как обещала?» - шутят пользователи.

Анна Духлий / Facebook

На более детальных фото можно заметить, что неизвестный мужчина на куполе Рады, вероятно, делал предложение свой возлюбленной.

В то же время, кто он и как попал на крышу парламента, достоверно не известно.

Джерело: obozrevatel.com