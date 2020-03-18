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    Шоу-биз

    Дорофеева опубликовала фото в гламурной маске

    • Розсилка
    Дорофеева опубликовала фото в гламурной маске
    instagram.com/nadyadorofeeva

    На снимке участница группы «Время и Стекло» изображена в ярко-розовом спортивном комплекте и черном плаще, а ее образ дополняет маска в тон

    Украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала яркий образ на новом фото, опубликованном в Instagram.

    В подписи к фото Дорофеева высказалась на тему карантина, а также сообщила, что фото, несмотря на свою актуальность, было сделано весной 2019 года.

    ____14.08.40
    Надя Дорофеева рассказывает, что делать во время карантина

    «Соблюдать карантин важно и нужно! Так, с хорошим настроением и юмором! Но при этом и с пониманием важности! Все новости и нормы на официальном телеграмм канале МЗ! Прочитайте. Ну а теперь переключите свое внимание на себя.

    Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт .. (здесь я советую «высказывания» во Дворце спорта)) не было времени поухаживать за собой, кожей, волосами? - сделайте увлажняющую маску для волос и подержите не 3 минуты, как раньше, а держите ее столько, сколько написано на упаковке !!!)

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    знаменитости фотография Надя Дорофеева певица Instagram
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