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    Фото

    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото

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    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото
    Пара впервые устроила свадебную фотосессию после 60 лет совместной жизни

    Фотографии выглядят великолепно и доказывают, что настоящая любовь все-таки существует

    Любовь этой бразильской пары началась в далеком 1957 году. Скромную свадьбу Дона и Сеу Руссо устроили во дворе, а свадебную одежду им шила крестная.

    Их сердца были наполнены верой и желанием построить хорошую жизнь вместе. Они даже представить не могли, что их ждут 9 детей, 16 внуков и 4 правнуков, и что они будут жить вместе больше 60 лет.

    Свой день свадьбы каждый из них хранит в памяти, однако они не имеют с этого дня ни одной фотографии.

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    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото
    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото
    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото
    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото
    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото
    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото
    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото
    Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото

    Поэтому им подарили первую свадебную фотосессию, которая показывает их искреннюю любовь. Результат превзошел все ожидания.

    Джерело: people.com

    фотография искусство свадьба
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