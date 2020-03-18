Свадебная фотосессию после 60 лет совместной жизни: захватывающие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пара впервые устроила свадебную фотосессию после 60 лет совместной жизни

Фотографии выглядят великолепно и доказывают, что настоящая любовь все-таки существует

Любовь этой бразильской пары началась в далеком 1957 году. Скромную свадьбу Дона и Сеу Руссо устроили во дворе, а свадебную одежду им шила крестная.

Их сердца были наполнены верой и желанием построить хорошую жизнь вместе. Они даже представить не могли, что их ждут 9 детей, 16 внуков и 4 правнуков, и что они будут жить вместе больше 60 лет.

Свой день свадьбы каждый из них хранит в памяти, однако они не имеют с этого дня ни одной фотографии.

Поэтому им подарили первую свадебную фотосессию, которая показывает их искреннюю любовь. Результат превзошел все ожидания.

Джерело: people.com