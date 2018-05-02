Кайли Дженнер снялась в элегантной фотосессии для глянца

Модель позирует в стильных нарядах и рассказывает о своем опыте первого материнства

Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер попала на обложку глянца Evening Standard. 20-летняя девушка стала героиней пикантной фотосессии, а также дала интервью, в котором поделилась последними подробностями свой личной жизни. Автором снимков стал фотограф Наги Сакай. Что интересно, вопросы в интервью ставила старшая сестра Кайли –



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Кайли Дженнер

Модель позирует в стильных нарядах и рассказывает о своем опыте первого материнства

Звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер попала на обложку глянца Evening Standard. 20-летняя девушка стала героиней пикантной фотосессии, а также дала интервью, в котором поделилась последними подробностями свой личной жизни.

Автором снимков стал фотограф Наги Сакай. Что интересно, вопросы в интервью ставила старшая сестра Кайли – знаменитая Ким Кардашян. В нем Кайли подробно рассказал о своем опыте материнства.

На одних фотографиях Кайли позирует в соблазнительном обтягивающем платье черного цвета, которое идеально подчеркнуло ее обнаженное плечо и стройные формы. На других фото девушка примеряла только over-size куртку со вставками разных оттенков и блестящий жакет с бежевым боди.

На одной из фотографий Кайли примеряла цепочку на шею с инициалами дочери «Сторми» (Stormi). Образы подчеркивал волшебный макияж, скорее всего, ее продукции Kylie Cosmetics, а также стильная прическа.

Джерело: 24 канал