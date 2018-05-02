Опубликованы фото роскошной свадьбы Ярославского и его жены-модели

Номер в отеле, где проходил праздник, обошелся в 2 тыс. евро

58-летний харьковский олигарх Александр Ярославский на днях организовал собственную свадьбу в Лондоне. Таким образом бизнесмен решил оформить свои отношения с супругой Мариной Свентицкой, с которой он живет уже 12 лет и воспитывает троих совместных детей. «Так сложилось, что апрель и май у нас богат на семейные праздники, вот теперь еще один



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Марина Свентицкая

Номер в отеле, где проходил праздник, обошелся в 2 тыс. евро

58-летний харьковский олигарх Александр Ярославский на днях организовал собственную свадьбу в Лондоне. Таким образом бизнесмен решил оформить свои отношения с супругой Мариной Свентицкой, с которой он живет уже 12 лет и воспитывает троих совместных детей.

«Так сложилось, что апрель и май у нас богат на семейные праздники, вот теперь еще один можно добавить в копилку. Мы уже 12 лет вместе и воспитываем троих детей, поэтому для нас это ничего не меняет, но, наверное, каждая девушка хочет побывать в роли невесты. Я не исключение. Спасибо моему любимому мужу за то, что мою сказку воплотил в жизнь!» - написала в связи с этим Марина в сети.

Став супругой Ярославского Марина завершила свою модельную карьеру. С тех пор она позирует перед объективами лишь для собственного удовольствия.

Специально для недавней свадьбы в Лондоне Ярославский арендовал отель Ritz, люкс в котором стоит 2 тыс. евро. Также Марина получила в связи с этим событием платье своего любимого бренда Elie Saab.

«Так же хочу сказать по поводу банта – это была любовь с первого взгляда. Все, кто меня знает, представляли, что я обязательно добавлю что-то неординарное к своему образу», - отметила невеста.

Джерело: Табло ID