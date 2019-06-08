  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Джулианна Маргулис празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Джулианна Маргулис празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы
    theplace.ru

    Джулианна Луиза Маргулис - американская актриса, ставшая знаменитой благодаря телесериалам «Скорая помощь» и «Хорошая жена»

    Джулианна Маргулис Наиболее известна по ролям Кэрол Хэтэуэй в медицинской драме NBC «Скорая помощь» (1994–2000, 2009) и Алисии Флоррик в телесериале «Хорошая жена» (2009–2016).

    Обладательница трех прайм-тайм премий «Эмми», «Золотого глобуса», премии Ассоциации телевизионных критиков, а также восьми премий Гильдии киноактеров США (второе место по количеству наград среди женщин после Джулии Луи-Дрейфус). 

    В 2015 году она была включена в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «TIME». Маргулис также была удостоена именной звезды на «Аллее славы».

    Сначала Джулианна Маргулис появлялась в эпизодах различных телевизионных проектов. А набравшись опыта, актриса сумела убедить продюсеров нового медицинского телесериала «Скорая помощь» доверить ей образ одной из главных героинь, медсестры Кэрол Хэтуэй. 

    В этом популярном многосерийном фильме актриса снималась на протяжении шести лет, до конца 90-х годов, а в 2009-ом снова вернулась на площадку в той же роли.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru
    theplace.ru

    Грандиозный успех ожидал Маргулис, когда она в 2009 году вернулась в большое кино. Сначала актриса поучаствовала в создании кинокомедии «Сити-Айленд», а затем по телевидению начался показ нового юридического сериала «Хорошая жена».


    Читайте також
    фотография кино актриса День рождения скорая помощь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ