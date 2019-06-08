Джулианна Маргулис празднует день рождения: лучшие фотосессии актрисы

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Джулианна Луиза Маргулис - американская актриса, ставшая знаменитой благодаря телесериалам «Скорая помощь» и «Хорошая жена»

Джулианна Маргулис Наиболее известна по ролям Кэрол Хэтэуэй в медицинской драме NBC «Скорая помощь» (1994–2000, 2009) и Алисии Флоррик в телесериале «Хорошая жена» (2009–2016).

Обладательница трех прайм-тайм премий «Эмми», «Золотого глобуса», премии Ассоциации телевизионных критиков, а также восьми премий Гильдии киноактеров США (второе место по количеству наград среди женщин после Джулии Луи-Дрейфус).

В 2015 году она была включена в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «TIME». Маргулис также была удостоена именной звезды на «Аллее славы».

Сначала Джулианна Маргулис появлялась в эпизодах различных телевизионных проектов. А набравшись опыта, актриса сумела убедить продюсеров нового медицинского телесериала «Скорая помощь» доверить ей образ одной из главных героинь, медсестры Кэрол Хэтуэй.

В этом популярном многосерийном фильме актриса снималась на протяжении шести лет, до конца 90-х годов, а в 2009-ом снова вернулась на площадку в той же роли.

Грандиозный успех ожидал Маргулис, когда она в 2009 году вернулась в большое кино. Сначала актриса поучаствовала в создании кинокомедии «Сити-Айленд», а затем по телевидению начался показ нового юридического сериала «Хорошая жена».