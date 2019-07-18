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    Шоу-биз

    38-летняя Тоня Матвиенко раскрыла секрет нежных ручек

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    <p>Тоня Матвиенко</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - 38-летняя Тоня Матвиенко раскрыла секрет нежных ручек

    Тоня Матвиенко

    Фото: пресс-служба

    Для скраба по рецепту Тони Матвиенко нужно всего лишь 3 натуральных компонента

    Известная певица Тоня Матвиенко рассказала, как сохранять кожу рук нежной и бархатной. В эфире программы «Ранок з Україною» артистка поделилась рецептом простого и доступного скраба для рук.

    «Честно говоря, я подсмотрела этот рецепт у подруги. Она знает, что у артистки Тони Матвиенко руки должны быть, как у настоящей звезды. А вообще я обожаю скрабы и не только для рук, но и для тела, и для лица», – поделилась Тоня Матвиенко в эфире канала «Украина».

    Для скраба по рецепту Тони Матвиенко нужно всего лишь 3 натуральных компонента:

    1. Сок половинки апельсина.

    2. 4-5 столовых ложек кофейного жмыха.

    3. Несколько капель оливкового масла.

    Смешать эти ингредиенты и нанести массажными движениями на 3 минуты, после чего промыть руки теплой водой.

    «Это лучшее, что может быть для кожи, так как все компоненты нашего средства абсолютно натуральные. К тому же это очень быстрый процесс – нанести, 3 минуты подождать и смыть теплой водой», – рассказала артистка в эфире канала «Украина».

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