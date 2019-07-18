38-летняя Тоня Матвиенко раскрыла секрет нежных ручек



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Тоня Матвиенко Фото: пресс-служба

Для скраба по рецепту Тони Матвиенко нужно всего лишь 3 натуральных компонента

Известная певица Тоня Матвиенко рассказала, как сохранять кожу рук нежной и бархатной. В эфире программы «Ранок з Україною» артистка поделилась рецептом простого и доступного скраба для рук.

«Честно говоря, я подсмотрела этот рецепт у подруги. Она знает, что у артистки Тони Матвиенко руки должны быть, как у настоящей звезды. А вообще я обожаю скрабы и не только для рук, но и для тела, и для лица», – поделилась Тоня Матвиенко в эфире канала «Украина».

Для скраба по рецепту Тони Матвиенко нужно всего лишь 3 натуральных компонента:

1. Сок половинки апельсина.

2. 4-5 столовых ложек кофейного жмыха.

3. Несколько капель оливкового масла.

Смешать эти ингредиенты и нанести массажными движениями на 3 минуты, после чего промыть руки теплой водой.

«Это лучшее, что может быть для кожи, так как все компоненты нашего средства абсолютно натуральные. К тому же это очень быстрый процесс – нанести, 3 минуты подождать и смыть теплой водой», – рассказала артистка в эфире канала «Украина».



