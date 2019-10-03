Экс-«виагра» шокировала резкой сменой внешности



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instagram.com/annasedokova

Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова напугала своих поклонников резкой сменой имиджа

Анна Седокова нечасто экспериментирует со своей прической, придерживаясь почти всегда одинакового оттенка и длины волос. Но на новых фото певицу просто не узнать.

На снимках, которые на днях появились в блоге звезды, она позирует с короткой стрижкой «под мальчика» и с темными волосами.

Вероятно, такой образ Анна примерила лишь для съемки, надев парик. В комментариях к фото артистка поделилась своими размышлениями по поводу женской красоты.

«Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины — ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки», – написала под фото Анна.

«Изменилась до неузнаваемости», «Не ваш цвет, не ваша прическа - старит. Вы женщина яркая, вам нужен яркий цвет», «Короткая стрижка или это парик?», «Отстой полный», «С короткой стрижкой стала старше выглядеть», - пишут в сети.

Джерело: kp.ua