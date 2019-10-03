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    Фото

    Экс-«виагра» шокировала резкой сменой внешности

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    Экс-«виагра» шокировала резкой сменой внешности
    instagram.com/annasedokova

    Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова напугала своих поклонников резкой сменой имиджа

    Анна Седокова нечасто экспериментирует со своей прической, придерживаясь почти всегда одинакового оттенка и длины волос. Но на новых фото певицу просто не узнать. 

    На снимках, которые на днях появились в блоге звезды, она позирует с короткой стрижкой «под мальчика» и с темными волосами. 

    Вероятно, такой образ Анна примерила лишь для съемки, надев парик. В комментариях к фото артистка поделилась своими размышлениями по поводу женской красоты. 

    «Мужчины говорят, что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины — ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки», – написала под фото Анна. 

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    instagram.com/annasedokova
    instagram.com/annasedokova
    instagram.com/annasedokova
    instagram.com/annasedokova
    instagram.com/annasedokova
    instagram.com/annasedokova

    «Изменилась до неузнаваемости», «Не ваш цвет, не ваша прическа - старит. Вы женщина яркая, вам нужен яркий цвет», «Короткая стрижка или это парик?», «Отстой полный», «С короткой стрижкой стала старше выглядеть», - пишут в сети.

    Джерело: kp.ua

    знаменитости фотография певица
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