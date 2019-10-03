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    Шоу-биз

    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов

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    Джастин и Хейли Бибер - Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин и Хейли Бибер

    Молодожены и их многочисленные гости на время празднования свадьбы проживали в пятизвездочном отеле

    Свою вторую свадьбу, организованную специально для друзей и родных, 25-летний Джастин Бибер и 22-летняя Хейли Болдуин сыграли в Южной Каролине. По подсчетам западных СМИ, супруги потратили на нее более 1,3 миллиона долларов.

    Большая часть средств ушла на украшение места торжества – $900 тысяч.

    В составе прайса – расходы на столы и стулья от Revelry Event Designers, а также на зеркала, звуковое оборудование, букет невесты и другие цветочные композиции для украшения зала. Знаменитости заплатили и event-менеджеру – Миндси Вайс. Только само планирование свадьбы обошлось в 200 тысяч долларов.

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    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов
    Джастин и Хейли Бибер снялись в первой семейной фотосессии

    Молодожены и их многочисленные гости на время празднования свадьбы проживали в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff в городе Блаффтоне. Расходы на этот пункт составили как минимум $114 тысяч. Для гостей пара зарезервировала все номера в отеле, а для себя и самых близких родственников – сняли еще четыре коттеджа на территории.

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