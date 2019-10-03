Джастин Бибер потратил на свадьбу более одного миллиона долларов



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Джастин и Хейли Бибер

Молодожены и их многочисленные гости на время празднования свадьбы проживали в пятизвездочном отеле

Свою вторую свадьбу, организованную специально для друзей и родных, 25-летний Джастин Бибер и 22-летняя Хейли Болдуин сыграли в Южной Каролине. По подсчетам западных СМИ, супруги потратили на нее более 1,3 миллиона долларов.

Большая часть средств ушла на украшение места торжества – $900 тысяч.

В составе прайса – расходы на столы и стулья от Revelry Event Designers, а также на зеркала, звуковое оборудование, букет невесты и другие цветочные композиции для украшения зала. Знаменитости заплатили и event-менеджеру – Миндси Вайс. Только само планирование свадьбы обошлось в 200 тысяч долларов.

Молодожены и их многочисленные гости на время празднования свадьбы проживали в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff в городе Блаффтоне. Расходы на этот пункт составили как минимум $114 тысяч. Для гостей пара зарезервировала все номера в отеле, а для себя и самых близких родственников – сняли еще четыре коттеджа на территории.