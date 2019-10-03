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    Модель из Одессы: фото девушки из-за которой Илья Кива угодил в интимный скандал

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    Модель из Одессы: фото девушки из-за которой Илья Кива угодил в интимный скандал

    Модель из Одессы интереснее любых законопроектов

    Народный депутат из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» во время заседания Верховной Рады разговаривал по телефону с контактом «Юля Конкурс Красоты Одесса» и, видимо, слишком увлекся разговором. 

    Народный депутат Кива Илья Владимирович мастурбировал прямо во время заседания Верховной Рады. Видео вышло на YouTube-канале TVgolosnaroda.

    Девушка, из-за которой нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» угодил в скандал, оказалась моделью из Одессы.

    Об этом стало известно после того, как политик «засветил» номер собеседницы, уточнив, что она имеет отношение к конкурсам красоты. Выяснилось, что девушку зовут Юлия Панкратова.

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    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5
    facebook.com/juliya.july.5

    В ее профиле на Facebook указано, что девушка занимается организацией конкурсов, а также связана с модельным бизнесом. Одесситка указала и тот факт, что сейчас «без пары».

    Джерело: tk.media

    депутат конкурс скандал фотография Facebook модель Одесса Илья Кива
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