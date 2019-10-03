Экс-жена самого богатого человека в мире впервые попала в топ богатейших американцев



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lenta.ru

Бывшая супруга основателя и главы Amazon Джеффа Безоса впервые вошла в рейтинг богатейших американцев

Соответствующий список 2019 года опубликовал Forbes. Маккензи Безос заняла 15-е место в рейтинге 400 богатейших людей США. Forbes оценивает ее состояние в 36 млрд долларов. Экс-супруга предпринимателя получила четвертую часть доли экс-супруга в Amazon после официального завершения развода в июле. В результате Маккензи стала обладательницей 4% акций компании. Безос сохранил 12%.

Супруги решили разойтись после 25 лет совместной жизни. У них есть четверо детей.

Несмотря на развод и потерю части состояния, Джефф Безос вновь возглавил список 400 богатейших людей США 2019 года.

После расставания с супругой его состояние уменьшилось на 46 млрд долларов и составило 114 млрд долларов. Таким образом, Безос по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.

Джерело: realist.online