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    Шоу-биз

    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах

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    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах

    На данный момент обвинения одной из главных мировых звезд оперы предъявили 20 женщин

    Оперная звезда, обладатель 9 статуэток «Грэмми», 78-летний баритон Пласидо Доминго покинул пост генерального директора Лос-Анджелесской оперы, который занимал с 2003 года, из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах и непристойном поведении. Об этом пишет CNN.

    Ранее с певцом перестали сотрудничать Метрополитен-опера в Нью-Йорке, оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.

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    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго покинул пост директора Лос-Анджелесской оперы из-за обвинений в сексуальных домогательствах

    «Недавние обвинения, выдвинутые в мой адрес в прессе, создали такую атмосферу, в которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я посчитал, что в интересах Оперы лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений», – цитирует издание слова Доминго.

    Напомним, в августе 2019 восемь танцовщиц и одна певица (Анджела Тернер Уилсон) предъявили оперному певцу обвинения в сексуальных домогательствах и непристойном поведении в течение последних 30 лет. Еще шесть женщин заявили, что Доминго постоянно заставлял их чувствовать себя неловко из-за непристойных предложений. Десятки людей в оперном бизнесе подтвердили, что певец часто позволял себе слишком многое. В начале сентября 2019 еще 11 женщин обвинили испанца в домогательствах. Также Мелинда Макклейн, занимавшая должность координатора производственного отдела в Опере Лос-Анджелеса в 1986—1987 годах, рассказала АР, что старалась не оставлять Доминго наедине с молодыми певицами в репетиционных залах, особенно если он об этом просил. Костюмерами для него она назначала мужчин, старалась держать его на расстоянии от некоторых певиц, а на мероприятия приглашала с женой, при которой он не позволял себе лишнего.

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