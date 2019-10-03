Фото Медведчука в Раде назвали гениальным



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/yan.dobronosov

Фотографу Яну Доброносову удалось снять в Верховной Раде Виктора Медведчука крупным планом

Необычность фото в том, что кума Владимира Путина запечатлели с ручкой Госдепа США в руках.

На коробке, в которой лежит ручка, четко видно надпись Department of State - United States of America и красуется герб США.

Саму коробку держит Медведчук, он зажмурил левый глаз а правым смотрит на фотографа. Трудно понять какие эмоции таким образом выражает пророссийский политик. Неясно, то ли это улыбка, то ли недовольство.

Фотографа поблагодарили за такой удачный кадр и назвали снимок гениальным.

«Гениально», «Снимок очень хорошой. Талант», «Красноречивый снимок», - говорится в комментариях.

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Джерело: uaportal.com