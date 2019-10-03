  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фото Медведчука в Раде назвали гениальным

    • Розсилка
    Фото Медведчука в Раде назвали гениальным
    facebook.com/yan.dobronosov

    Фотографу Яну Доброносову удалось снять в Верховной Раде Виктора Медведчука крупным планом

    Необычность фото в том, что кума Владимира Путина запечатлели с ручкой Госдепа США в руках.

    На коробке, в которой лежит ручка, четко видно надпись Department of State - United States of America и красуется герб США.

    Саму коробку держит Медведчук, он зажмурил левый глаз а правым смотрит на фотографа. Трудно понять какие эмоции таким образом выражает пророссийский политик. Неясно, то ли это улыбка, то ли недовольство.

    Фотографа поблагодарили за такой удачный кадр и назвали снимок гениальным.

    «Гениально», «Снимок очень хорошой. Талант», «Красноречивый снимок», - говорится в комментариях.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    facebook.com/yan.dobronosov
    facebook.com/yan.dobronosov
    facebook.com/yan.dobronosov

    Государственный департамент США является федеральным органом исполнительной власти при правительстве Соединенных Штатов, консультирует президента и поддерживает международные отношения. Выполняет функцию министерства иностранных дел.

    Джерело: uaportal.com

    депутат фотография Виктор Медведчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ