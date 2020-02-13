Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с раком: У меня земля уходит из-под ног»



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Заболевание вернулось, причем в самой агрессивной стадии

Пользователи соцсети поддержали актрису

Несколько дней назад 48-летняя актриса ошеломила поклонников новостью о своем страшном диагнозе «рак груди четвертой стадии». Казалось, совсем недавно Шэннен Доэрти радовалась наступлению ремиссии, и, после нескольких курсов химиотерапии: вернулась к обычной жизни, возобновила съемки в сериалах. Но коварное заболевание вернулось, причем в самой агрессивной стадии.

Звезда сериала «Зачарованные» поделилась печальной новостью в эфире телешоу «Доброе утро, Америка», после чего несколько дней не выходила на связь с подписчиками. Но 12 февраля Шэннен прервала молчание и поблагодарила в Инстаграме всех, кто переживает за нее и молится о ее здоровье.

«Сейчас странное время, у меня земля уходит из-под ног. Сказать, что у меня стресс, - это не сказать ровным счетом ничего. Сказать, что я борюсь - это преуменьшение, - обратилась к поклонниками актриса. - Но я верю, что найду свою точку опоры. Я буду искать силы, которые мне нужны, глубоко внутри себя, чтобы противостоять всему этому. Я молюсь о том, чтобы сделать все это достойно и изящно. Мне так много нужно сказать. Так много всего, чем можно поделиться. И я это сделаю. А сейчас, пожалуйста, просто знайте, как сильно вы все помогаете мне подняться».