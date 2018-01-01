Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными

Забавные животные необычно реагируют на снег, переживая целую палитру эмоций

Широкую популярность в сети приобрели снимки, на которых показываются кошки, собаки, медведи и кролики, которые впервые в своей жизни видят снег. Составители подборки отмечают, что эмоции этих животных «в тысячу раз сильнее» тех, которые доводилось переживать человеку при первой встрече снега. Каждое из этих фото спровоцировало



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Собака впервые увидела снег

Забавные животные необычно реагируют на снег, переживая целую палитру эмоций

Широкую популярность в сети приобрели снимки, на которых показываются кошки, собаки, медведи и кролики, которые впервые в своей жизни видят снег. Составители подборки отмечают, что эмоции этих животных «в тысячу раз сильнее» тех, которые доводилось переживать человеку при первой встрече снега.

Каждое из этих фото спровоцировало активные обсуждения в сети. Достаточно лишь посмотреть на их морды, чтобы понять, насколько остро они переживают встречу с белым покровом.

Джерело: boredpanda.com