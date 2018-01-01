  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными

    Забавные животные необычно реагируют на снег, переживая целую палитру эмоций
    Широкую популярность в сети приобрели снимки, на которых показываются кошки, собаки, медведи и кролики, которые впервые в своей жизни видят снег. Составители подборки отмечают, что эмоции этих животных «в тысячу раз сильнее» тех, которые доводилось переживать человеку при первой встрече снега. Каждое из этих фото спровоцировало
    • Вчора, 22:38
    • Розсилка
    Собака впервые увидела снег
    Собака впервые увидела снег

    Забавные животные необычно реагируют на снег, переживая целую палитру эмоций

    Широкую популярность в сети приобрели снимки, на которых показываются кошки, собаки, медведи и кролики, которые впервые в своей жизни видят снег. Составители подборки отмечают, что эмоции этих животных «в тысячу раз сильнее» тех, которые доводилось переживать человеку при первой встрече снега.

    Каждое из этих фото спровоцировало активные обсуждения в сети. Достаточно лишь посмотреть на их морды, чтобы понять, насколько остро они переживают встречу с белым покровом.

    1 з 61
    на весь екран згорнути
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными
    Фото с животными, которые впервые увидели снег, стали вирусными

    Читайте также: 25 фотографий очаровательных пушистиков, которые превратились в роскошных котов

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    в мире животных фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ