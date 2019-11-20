Фотографа обвинили в подглядывании за проект с 90-х



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gazeta.ua

Всю зиму 1993-94 годов Мерри Альперн через телеобъектив подглядывала за всем происходящим

История фотопроекта «Грязные окна» началась, когда фотограф Мерри Альперн заметила, что из квартиры ее подруги открывался вид на окно ванной комнаты секс-клуба в финансовом районе Нью-Йорка.

В серии своих вуайеристских фотографий Альперн тайно снимала, биржевых брокеров и других деловых мужчин, приходивших после работы на Уолл-стрит отдать сотни долларов и наркотики женщинам в стрингах и черных кружевах. Результатом такого шпионажа стала фотокнига.

«Грязные окна» – это серия снимков мужчин и женщин разной степени раздетости, занимающихся сексом или употребляющих наркотики за окном, которое превратилось в идеальную рамку для кадров Альперн.

Фотографа обвинили в съемке порнографии и подглядывании, на что она ответила, что всего лишь отобразила моменты, которые в действительности происходят каждый день и сделала это, чтобы изучить отношения мужчин с женщинами и их импульсивное поведение.

Мерри Альперн стал одним из фотографом, подвергшаяся нападкам консерваторов Конгресса, которые пытались защитить Национальный фонд искусств от этого фотопроекта.

В результате Музей современного искусства в Нью-Йорке и Сан-Франциско, бросились выставлять серию.

Позже Альперн сделала еще один фотопроект под названием «Шоппинг», в которое вошли изображения со скрытых видеокамер.

Джерело: gazeta.ua