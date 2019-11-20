Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото



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Каждый раз модели рискуют задохнуться ради искусства Фото: Flesh Love

Всего в проекте приняло участие более 80 пар

Японский фотограф Харухико Кавагути обрел известность после того, как поместил людей в пластиковые пакеты и высосал с помощью пылесоса весь воздух. Этот проект получил название Flesh Love: он представлял собой снимки влюбленных, находящихся в состоянии вакуума.

Изначально целью съемок было показать любовь между супружескими парами. Кавагути запирал моделей вместе под слоем плотного полиэтиленового мешка и оставлял обездвиженными. В таком положении пара буквально впечатывалась друг в друга – подобной близости они вряд ли бы достигли в обычной жизни.

Концепцию проекта ценители назвали олицетворением зарождения клаустрофобии в пределах семейной пары. Лица и тела на фотографиях деформированы за счет того, что воздуха и пространства для них больше не осталось. На некоторых снимках мы видим глаза, полные ужаса.

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