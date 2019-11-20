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    Фото

    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото

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    <p>Каждый раз модели рискуют задохнуться ради искусства</p> <p>Фото: Flesh Love</p> <div></div> - Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото

    Каждый раз модели рискуют задохнуться ради искусства

    Фото: Flesh Love

    Всего в проекте приняло участие более 80 пар

    Японский фотограф Харухико Кавагути обрел известность после того, как поместил людей в пластиковые пакеты и высосал с помощью пылесоса весь воздух. Этот проект получил название Flesh Love: он представлял собой снимки влюбленных, находящихся в состоянии вакуума.

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    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Японский фотограф снимает людей в вакуумной упаковке: жуткие фото
    Фото: Flesh Love

    Изначально целью съемок было показать любовь между супружескими парами. Кавагути запирал моделей вместе под слоем плотного полиэтиленового мешка и оставлял обездвиженными. В таком положении пара буквально впечатывалась друг в друга – подобной близости они вряд ли бы достигли в обычной жизни.

    Концепцию проекта ценители назвали олицетворением зарождения клаустрофобии в пределах семейной пары. Лица и тела на фотографиях деформированы за счет того, что воздуха и пространства для них больше не осталось. На некоторых снимках мы видим глаза, полные ужаса.

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