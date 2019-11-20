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    Жизнь

    Театр на Подоле и театр «Мизантроп» в новом проекте обещают радикально вскрыть современное искусство

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    <p class="a0">В Театре на Подоле расскажут, как правильно смотреть современный театр</p> <div><b><br /></b></div> - Театр на Подоле и театр «Мизантроп» в новом проекте обещают радикально вскрыть современное искусство

    В Театре на Подоле расскажут, как правильно смотреть современный театр


    Каждый год в театре происходят кардинальные перемены

    Современное искусство в Украине набирает популярности и стает более востребованным. Появляются проекты, где главные тренды contemporary art объясняются на «человеческом языке». Один из таких состоится 16 декабря в театре на Подоле.

    В первую очередь, это «перфолекция» знаменитого культуртрегера из Петербурга Виктора Вилисова, который известен тем, что взорвал театр через соцсети, объявив о его тотальной реформации, попутно всех оскорбив. Ожидается, что театральный критик расскажет, «как смотреть на современный театр, чтобы не болели глазки».

    Также театр «Мизантроп покажет новый спектакль «Дуб Майкла Крейг Мартина», в котором нет актеров, декораций и заученных текстов, но есть режиссер, который ставит спектакль в риал тайме с одним из зрителей. Режиссер Илья Мощицкий выберет перформера прямо из зрительного зала и вместе с ним войдет в обстоятельства сценического произведения, которое разворачиваться параллельно действительности, превращаясь в образную составляющую и выныривая из нее.

    Отметим, что «Мизантроп» полностью отказался от репертуарной системы, попутно закрывая все проекты, которые кажутся ему несоответствующими времени.

     На десерт организаторы предлагают public talk c аудиторией о современном искусстве и гиене огненной в структуре театрального дискурса. 

     

     

    искусство
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