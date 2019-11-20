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    Best Fashion Awards 2019: украинские дизайнеры получили престижные награды

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    Best Fashion Awards 2019: украинские дизайнеры получили престижные награды

    Ежегодно награду вручают талантливым отечественным дизайнерам, которые поразили экспертов последними коллекциями одежды

    Торжественная церемония прошла в помещении Fairmont Grand Hotel Kyiv. На награды претендовали известные отечественные бренды и модельеры.

    Их работу оценивали 33 фэшн-эксперта, в частности, журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения. Путем голосования они и определили имена лучших дизайнеров по версии Best Fashion Awards.

    Список победителей:
    Лучший дизайнер женской одежды – Светлана Бевза (Bevza).
    Лучший дизайнер мужской одежды – Артем Климчук (Artemklimchuk).
    Лучший дизайнер аксессуаров – Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy).
    Открытие года – Дафна Майберг (Dafna May).
    Прорыв года – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).
    Лучшая фэшн-постановка – Иван Фролов (Frolov).
    Вдохновение года – Ульяна Бойко.
    Sustainable fashion – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

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    Best Fashion Awards 2019: украинские дизайнеры получили престижные награды
    Best Fashion Awards 2019: украинские дизайнеры получили престижные награды
    Best Fashion Awards 2019: украинские дизайнеры получили престижные награды

    Интересно, что это уже десятая премия Best Fashion Awards, которая прошла в Украине. Впервые за эти годы украинский дизайнер Ирина Джус (Dzhus) получила специальную награду от гуманистического движения UAnimals. Победу она одержала в номинации Cruelty-free fashion.

    Джерело: bfa.fashion.com.ua

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