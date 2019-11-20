Best Fashion Awards 2019: украинские дизайнеры получили престижные награды



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Ежегодно награду вручают талантливым отечественным дизайнерам, которые поразили экспертов последними коллекциями одежды

Торжественная церемония прошла в помещении Fairmont Grand Hotel Kyiv. На награды претендовали известные отечественные бренды и модельеры.

Их работу оценивали 33 фэшн-эксперта, в частности, журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения. Путем голосования они и определили имена лучших дизайнеров по версии Best Fashion Awards.

Список победителей:

Лучший дизайнер женской одежды – Светлана Бевза (Bevza).

Лучший дизайнер мужской одежды – Артем Климчук (Artemklimchuk).

Лучший дизайнер аксессуаров – Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy).

Открытие года – Дафна Майберг (Dafna May).

Прорыв года – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Лучшая фэшн-постановка – Иван Фролов (Frolov).

Вдохновение года – Ульяна Бойко.

Sustainable fashion – Ксения Шнайдер (Ksenia Schnaider).

Интересно, что это уже десятая премия Best Fashion Awards, которая прошла в Украине. Впервые за эти годы украинский дизайнер Ирина Джус (Dzhus) получила специальную награду от гуманистического движения UAnimals. Победу она одержала в номинации Cruelty-free fashion.

Джерело: bfa.fashion.com.ua