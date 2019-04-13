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    Игрушки по детским рисункам: трогательные фото

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    Игрушки по детским рисункам: трогательные фото

    Все дети пытаются нарисовать то, что на что хватает их воображения, используя мало или столько цветов, сколько им хочется

    И хотя некоторые родители могут с гордостью повесить красочные шедевры своих малышей на холодильники и стены, обычно это все, что мы можем сделать, чтобы понять и оценить их усилия. 

    Тем не менее, мы живем во времена, когда инновации - это то, чем все живут и дышат, поэтому неудивительно, что кому-то пришла в голову идея превратить все милые, странные и, казалось бы, бессмысленные детские рисунки в реальные плюшевые игрушки. И результаты довольно впечатляющие.

    Budsies был основан в 2013 году Алексом Фурманским (Alex Furmansky), который был вдохновлен рисунками своей младшей сестры. Увидев, как Мишель укладывает свои игрушки в постель, он подумал: «Что, если я смогу превратить рисунок в игрушку?».

    Это заставило его «одолжить» один из рисунков Мишель, на котором было изображено существо по имени Донглер, похожее на собаку, и оно превратилось в плюшевую игрушку.

    И вскоре после рождения игрушки он получил свой первый заказ. «В начале, большинство заказов были обычными детскими рисунками», — сказала представительница Budsies Мелисса.

    «Теперь мы получаем все начиная от первого детского рисунка и заканчивая детализированными оригинальными персонажами, персонажами из авторских книг, талисманами спортивных команд и многих других».

    «Идея действительно безгранична, и это делает Budsies таким особенным проектом», — добавила она. С момента появления первой игрушки в 2013 году Budsies сделали более 76 000 плюшевых изделий. Люди из более чем 60 стран заказали свои нестандартные изделия, в том числе из таких стран, как Австралия и Индия.

    И хотя вначале заказы поступали лишь на создание игрушек из детских рисунков, вскоре к ним присоединились художники и другие люди, требующие, чтобы фан-арт, люди и домашние животные были превращены в игрушки.

    Мелисса также добавила, что у них есть программа под названием Budsies Pals, в рамках которой они работают с медицинскими учреждениями и бесплатно делают игрушки детям, которым будет полезно получить плюшевого друга.

    «Некоторые из игрушек, которые мы создали, были сделаны по рисункам детей, которые, к сожалению, скончались, и их плюшевые приятели были отданы их семьям», — пояснила она.

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    «Это очень трогательно, знать, что мы дали что-то этим семьям, которые пережили так много», — заключила Мелисса.

     

      

    Джерело: boredpanda.com

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