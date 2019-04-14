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    Креативная мама дополняет каракули трехлетней дочери

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    Креативная мама дополняет каракули трехлетней дочери
    boredpanda.com

    Иногда каракули детей можно превратить в настоящие произведения искусства

    Детская фантазия безгранична. И когда дети рисуют, получаются порой самые необычные и даже абстрактные изображения.

    Одна талантливая художница из Канады, Рут Остерман (Ruth Oosterman), видит в рисунках своей трехлетней дочери немножко незаконченные шедевры.

    Поэтому она берет в руки кисть и продолжает то, что не закончила малышка Ив (Eve). У мамы и дочки получается совместное творчество, результаты которого заставляют восхищаться.

    Рут старается сохранить стиль дочери, которая рисует абстрактные картины, дополняя их после теми образами, что знакомы каждому.

    «Я стараюсь работать быстро и не относиться к рисунку серьезно, ставлю на первый план силу воображения. Таким образом, рисунок не превращается в нечто официальное, и Eve может принимать в его создании активное участие. Как говорил Пабло Пикассо: «Я мог рисовать как Рафаэль, но вместо этого потратил свою жизнь, чтобы научиться рисовать как ребенок».

    Рут также признается, что фантазия дочери вдохновляет ее на создание собственных работ. «Дети живут в мире, которым взрослым уже не под силу познать. И это просто изумительно, когда ребенок делится с тобой деталями этого мира – тогда ты получаешь уникальную возможность вернуться в детство хотя бы на некоторое время» – говорит Рут.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Кроме того, что у них получаются действительно красивые и необычные картины, они еще и наполнены любовью и семейным теплом. Потрясающая идея!

    Джерело: boredpanda.com

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