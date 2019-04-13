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    Уличные художники превратили жилой дом в Утрехте в книжный стеллаж

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    Уличные художники превратили жилой дом в Утрехте в книжный стеллаж
    boredpanda.com

    Недавно голландские уличные художники Jan Is De Man и Deef Feed сделали литературный настенный рисунок в технике тромплей на одном из жилых домов в Утрехте, Нидерланды

    В то время как многие уличные художники выбирают заброшенные здания и старые железнодорожные пути в качестве холстов для своих взрывных шедевров, голландский уличный художник Ян Ис Де Ман выбирает другой путь - реализуя живые работы для местных сообществ, которые хотят соединиться. 

    Его целью является создание проектов, «где каждый может идентифицировать себя», запрашивая участие жителей, которые его заказывают. 

    Самый последний подарок Яну Де Ману соседству - причудливый трехуровневый книжный шкаф с надписью «trompe l'oeil» в жилом доме в Утрехте, Нидерланды. 

    Художнику помогал уличный художник Диф Фид, который, работал с ним над несколькими другими фресками и является совладельцем их магазина татуировок «Татуировки в черной книге» в центре Утрехта.

    Пара превратила сторону трехэтажного здания в многоуровневую книжную полку, заполненную подборкой своих любимых книг из собственных коллекций, а также дополнила их несколькими выдуманными книгами с собственными названиями.

    Другая книжная полка XXXL существует в Канзас-Сити, штат Миссури, на стороне гаража, принадлежащего центральному отделению городской публичной библиотеки.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com


    Такое городское оформление создает впечатление, будто ты – великан в стране лилипутов. И, кроме того, удачно передает все величие книг, согласитесь!

    Джерело: boredpanda.com

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