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    Фото

    Гибрид лошади и зебры: впечатляющие фото

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    Гибрид лошади и зебры: впечатляющие фото
    boredpanda.com

    Фотограф из Германии показала фото необычного животного, которая является гибридом лошади и зебры

    Карина Майвальд - фотограф из Германии, имеет немало наград за съемку домашних и диких лошадей по всему миру.

    Недавно в ее объектив попала Зури - 1,5 летняя лошадка, которая является гибридом зебры и лошади. Хотя женщина много лет работает с животными, но с таким сталкивалась впервые.

    Она объясняет, что в необычной модели довольно сильный дикий инстинкт, поэтому ей пришлось испытать немало техник, чтобы привлечь ее внимание.

    «За пределами Африки, где я встретила эту особую зебро-лошадку, эти гибриды очень редки. Зури - милая кобыла, в ее глазах мелькает дикая природа, а эти фото имеют выразить, которое она гордое экзотическое чудо », - делится Карина.

    Ранее, питомец, полученный от скрещивания лошади и зебры, появился в немецком сафари-парке.

    Животное по кличке Эклипс завоевало любовь посетителей благодаря своей необычной внешности: лошадиный раскрас перемежается на его шкуре с черно-белыми полосками.

    Тому, кто в первый раз видит Эклипса, кажется, что обыкновенную зебру кто-то специально покрасил в белый цвет на груди и ногах.

    Эклипс стал наглядной рекламой для сафари-парка, расположенного недалеко от голландской границы в городе Шлосс Хольте-Штюкенброк.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Как полагают ученые, из всех парнокопытных именно зебра появилась самой первой. Возможно, именно поэтому она является более резвой и красивой, чем лошади и ослы. Чтобы одомашнить зебру, ученые скрещивают ее с другими представителями ее отряда – лошадьми, ослами и пони.

    Джерело: boredpanda.com

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