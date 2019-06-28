Гибрид лошади и зебры: впечатляющие фото



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boredpanda.com

Фотограф из Германии показала фото необычного животного, которая является гибридом лошади и зебры

Карина Майвальд - фотограф из Германии, имеет немало наград за съемку домашних и диких лошадей по всему миру.

Недавно в ее объектив попала Зури - 1,5 летняя лошадка, которая является гибридом зебры и лошади. Хотя женщина много лет работает с животными, но с таким сталкивалась впервые.

Она объясняет, что в необычной модели довольно сильный дикий инстинкт, поэтому ей пришлось испытать немало техник, чтобы привлечь ее внимание.

«За пределами Африки, где я встретила эту особую зебро-лошадку, эти гибриды очень редки. Зури - милая кобыла, в ее глазах мелькает дикая природа, а эти фото имеют выразить, которое она гордое экзотическое чудо », - делится Карина.

Ранее, питомец, полученный от скрещивания лошади и зебры, появился в немецком сафари-парке.

Животное по кличке Эклипс завоевало любовь посетителей благодаря своей необычной внешности: лошадиный раскрас перемежается на его шкуре с черно-белыми полосками.

Тому, кто в первый раз видит Эклипса, кажется, что обыкновенную зебру кто-то специально покрасил в белый цвет на груди и ногах.

Эклипс стал наглядной рекламой для сафари-парка, расположенного недалеко от голландской границы в городе Шлосс Хольте-Штюкенброк.

Как полагают ученые, из всех парнокопытных именно зебра появилась самой первой. Возможно, именно поэтому она является более резвой и красивой, чем лошади и ослы. Чтобы одомашнить зебру, ученые скрещивают ее с другими представителями ее отряда – лошадьми, ослами и пони.

Джерело: boredpanda.com