Экс-участница «Супермодели по-украински» похвасталась обнаженным телом в соцсети



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Арина Любителева

Арина Любителева поделилась на страничке в Instagram откровенным снимком, на котором обнаженное тело девушки прикрывают только длинные волосы

Снимок не выглядит пошлым, наоборот – он получился очень нежным и чувственным. Арина дополнила фото подписью: «Естественность – это красота», и получила массу комплиментов в комментариях от подписчиков.

«Вчера перед тем как ложилась спать сказала маме, что хочу перманентный татуаж бровей, утром проснулась от её смс, что «натуральность это красота», захожу в инсту, а тут ты с такой же подписью, думаю это знак свыше» (с)

«Очень красивая фотка», «У-у-у.... малышка, не разжигай огонь», «Сексуальная и красивая», - пишут фолловеры.

И хотя среди комментаторов, конечно же, нашлись и те, кто постарался задеть Арину, написав про отсутствие талии и «квадратную фигуру», большинство всё-таки поняли основной месседж модели и поставили сердечки красивому снимку!

«Для меня это фото – суперкрасивое! – признается выпускница проекта Нового канала. – Чтобы сделать похожий снимок, и он получился не пошлым, нужно очень постараться. То, что кто-то в 9 классе пропустил анатомию и не знает, что у людей есть талия и грудь – это лично его проблема. Меня всегда удивляло наше общество в ХХІ веке, когда мы в Киеве хотим проводить парад равенства, но не умеем принимать эстетическую красоту, и нас пугает грудь на фотографиях. Мне нравится моя фигура, потому что я над ней работаю. И для меня это выглядит красиво. Не понимаю, почему люди так взбудоражились! Может, это просто нетипичное для меня фото. К тому же я являюсь лидером мнений. Эту фотку я подписала: «Натуральность – это красиво», пытаясь донести до людей мысль, что голые люди – это прекрасно. Это искусство! Когда оканчивала школу искусств, мы тоже рисовали с натуры. Натуральность – это красиво»