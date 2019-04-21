День рождения Нади Дорофеевой: лучшие фотосессии певицы

ГЛАВКОМ



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Надя Дорофеева

Солистка поп-группы «Время и Стекло» часто принимает участие в креативных и сексуальных фотосессиях

Сегодня, 21 апреля артистке Наде Дорофеевой исполнилось 29 лет, сообщает «Главком». И к этому возрасту она успела многое. Не только покорить сердца многих слушателей, но и стать одной из самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса. Теперь она ассоциируется не только с группой «Время и стекло». Надя Дорофеева также проявила себя в роли модели и стала лицом знаменитого косметического бренда.

Творческая биография певицы началась в 15 лет, когда Надю пригласили войти в состав девичьего трио «М.Ч.С.», исполняющего молодежные поп-хиты. Помимо Надежды Дорофеевой участницами группы были Виктория Кот и Наталия Еременко.

Группа просуществовала всего два года. Но Дорофеева не отказывалась и от идеи возобновить коллективное творчество, поэтому с удовольствием отправилась на кастинг, который проводил продюсер Потап для создания нового музыкального проекта. Так сформировался дуэт «Время и Стекло».

Позитив и Надя стали за короткий срок популярными вокалистами Украины. Это подтверждают их и многочисленные музыкальные премии. Начиная с 2011 года группа «Время и Стекло» завоевала статуэтку украинского «Золотого граммофона», премию «Песни года-2014», награды M1 Music Awards и Yuna.

Помимо прекрасного голоса Дорофеева обладает модельной внешностью. Фигура позволяет девушке появляться на публике в смелых нарядах. Едва ли не каждый месяц певица радует поклонников горячими фотосессиями. В 2014 году артистка снялась для украинского выпуска журнала Playboy, а годом позже стала героиней столь же горячих снимков для XXL.

Надя Дорофеева долгое время встречалась, а затем и жила в гражданском браке с украинским певцом Владимиром Гудковым. Он известен под псевдонимом Владимир Дантес и является вокалистом группы «Дио.Фильмы». Артистка вышла замуж за возлюбленного в июле 2015 года после того, как окончательно убедилась, что отношения полностью наладились.