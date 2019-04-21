Gucci сняли кампейн на фоне исторических храмов Сицилии



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Бренд Gucci представил рекламную кампанию коллекции pre-fall 2019

Алессандро Микеле продолжает путешествовать по миру вместе с рекламными кампаниями Gucci. На этот раз он отправил своих героев на остров Сицилия, а именно в древний город Селинунт.

Античные полузаброшенные колонны местного Акрополя стали идеальным фоном для ярких образов из коллекции итальянского бренда.

«В археологическом парке Селинунт, датируемом VII веком до нашей эры, Микеле воплотил современное представление о классическом симпозиуме – вечеринка с музыкой и танцами, поэтическими концертами и долгими разговорами», – заявили в Gucci .

На снимках модели дурачатся, обнимают собак, целуются и просто сидят на древних камнях. Героями кампейна стали панки, серферы, любители езды на роликах и даже бодибилдер.

Не обошлось в кампейне и без иронии. Микеле, любитель гипербол и ярких жестов, продемонстрировал свой взгляд на туристов, которые приезжают в подобные исторические места и начинают массово фотографироваться.

Также в кампейне можно увидеть отсылки к греческому следу в истории Селинунта: два целующихся парня одеты практически как жители Эллады.

В самих образах можно увидеть практически все – и фестивальную эстетику, и диско-культуру, и элементы панка.

Итальянский дизайнер смело миксует все на свете и остается в выигрыше, ведь никто не знает, что он покажет завтра.

Джерело: vogue.ua