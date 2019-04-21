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    Органический дом-землянка в Мексике: впечатляющие фото

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    Органический дом-землянка в Мексике: впечатляющие фото
    boredpanda.com

    Архитекторы создали проект необычного дома-землянки, напоминающий жилище хоббитов

    Архитектор Javier Senosiain придумал необычную дом-землянку в Мексике, которая имеет два овальных широкие крылья, в которых можно найти все, что необходимо людям: гостиную, столовую, спальни, гардеробную и ванную комнаты.

    Необычный домик, как арахисовое оболочка, не только выглядит креативно, но и является органическим.

    Для строительства использовался очень пластичный металл, действительно превратило дом в своеобразную арахисовое скорлупу.

    В процессе строительства необходимо было добиться той же преемственности, что и при проектировании. Для этого был использован формовочный очень пластичный материал, который позволил бы создавать любые формы, как из пластилина. В сочетании с этим требованием пластичности было очевидно, что при работе с домом материал должен удовлетворять требованиям, которые выходят за пределы скульптурной массы. исследование началось и вскоре сомнений не было: ферроцемент был правильным ответом.

    Сборка ферроцемента началась на шаблоне, который выглядел как дорожка для скейтборда, образуя оболочку с металлическим каркасом, в котором стержни были расположены в форме колец, изменяя высоту в соответствии с пространством. Далее стержни были скреплены спирально, а затем был залит бетон.

    Земля и трава защищают мембрану от солнца, ветра, дождя и бесконечных циклов замачивания и сушки, при этом избегая критических расширений и сжатий, которые вызывают трещины и, следовательно, протечки. Зеленая дюна - отличный «конверт» внутреннего объема, который почти невидим. Снаружи мы видим только траву, кусты, деревья и цветы. Прогулка по саду - это прогулка по крыше дома, даже не осознавая этого.

    Вопреки предположениям, этот подземный дом оказался ярче и солнечнее обычного. В этом типе корпуса окна могут быть направлены в любую сторону, а купола позволяют проникать свету и солнцу сверху. Вентиляция облегчается благодаря аэродинамическим формам жилища, которые обеспечивают свободную циркуляцию воздуха.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Вопреки предположениям, этот подземный дом оказался ярче и солнечнее обычного. В этом типе корпуса окна могут быть направлены в любую сторону, а купола позволяют проникать свету и солнцу сверху. Вентиляция облегчается благодаря аэродинамическим формам жилища, которые обеспечивают свободную циркуляцию воздуха.

    Джерело: boredpanda.com

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