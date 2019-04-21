Дизайнеры обставили свое жилище с кинематографическим размахом



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vogue.ua

Просторную квартиру с большой гостиной, двумя спальнями и гостевой комнатой в здании XIX века они нашли в 2016 году через интернет – и въехали туда уже через год

«Тут практически ничего не поменялось, – проводит экскурсию по своей новой миланской квартире Бритт Моран. – Мы хотели сохранить дух этого места. Даже когда обновляли освещение, использовали выключатели 1930-х годов».

Вместе с партнером Эмильяно Сальчи Бритт возглавляет студию Dimore – на их счету эклектичные интерьеры бутика Fendi в Монте-Карло, ресторана Ceresio 7 на последнем этаже штаб-квартиры Dsquared2 и миланского концепт-стора Excelsior.

«Мы любим старые обжитые пространства, поэтому выбирали объект, который давно не перестраивали и не реконструировали». Бывшие владельцы передали недвижимость в нетронутом виде – последний раз квартиру ремонтировали еще до Второй мировой войны.

К обустройству жилища новые хозяева подошли с особой деликатностью, изменив облик только ванной комнаты, гардеробной и кухни. Место одной из уборных заняла прачечная, а кухня и столовая поменялись местами. В остальном дизайнеры сохранили помещение почти в первозданном виде – в том числе и отреставрированный камин в гостиной, выполненный в традиционной технике гравировки по мокрой штукатурке.

«По местным законам мы не имеем права им пользоваться, – рассказывает Бритт, – да и слишком хлопотное это занятие». Вместо поленьев и ветоши глубокие ниши камина теперь занимают медные чаны, старинные шкатулки и книги.

«Для нас предметы интерьера играют такую же роль, как коллекции произведений искусства, – рассказывает Моран. – Где бы мы ни были, постоянно покупаем новые объекты и перемещаем их из одного пространства в другое. Наша коллекция растет, но мы никогда ни с чем не расстаемся».





Джерело: vogue.ua