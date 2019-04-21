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    Песик из ада: брюссельский гриффон покоряет Instagram

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    Песик из ада: брюссельский гриффон покоряет Instagram
    telegraf.com.ua

    Знакомьтесь, это - Кальмар, годовалый смешной очаровашка породы брюссельский гриффон, который живёт в Аделаиде (Южная Австралия)

    Это знаменитая собачка из Instagram, у которой прекрасное чувство моды и стиля. Прокрутите вниз, взгляните на этого смешного лохматого стилягу и присоединяйтесь к тем почти 500 тыс. людей, которые уже подписались на его аккаунт. 

    И эти смешные, забавные и модные образы будут поднимать вам настроение на весь день.

    Бельгийский гриффон - мелкая собака, с короткими и сильными лапами. У них большой, широкий и круглый череп, изогнутый лоб, короткая морда, мощные челюсти, черный, короткий нос, который помещается глубоко между глазами. Он имеет большие, черные, круглые глаза. Уши полу-прямые и могут быть обрезаны.

    Брюссельские гриффоны, несмотря на маленький размер, обладают лидерскими качествами, по характеру они «боссы».

    Они не робки, но и не агрессивны, бдительны и очень привязаны к своему владельцу. Им нужны постоянное внимание и забота, они не любят оставаться подолгу одни.

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    telegraf.com.ua
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    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua
    telegraf.com.ua

    Они дружелюбны и милы со всеми членами семьи, но обычно выбирают одного человека, к которому привязываются сильнее, чем к остальным.

    Джерело: telegraf.com.ua

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