Песик из ада: брюссельский гриффон покоряет Instagram



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telegraf.com.ua

Знакомьтесь, это - Кальмар, годовалый смешной очаровашка породы брюссельский гриффон, который живёт в Аделаиде (Южная Австралия)

Это знаменитая собачка из Instagram, у которой прекрасное чувство моды и стиля. Прокрутите вниз, взгляните на этого смешного лохматого стилягу и присоединяйтесь к тем почти 500 тыс. людей, которые уже подписались на его аккаунт.

И эти смешные, забавные и модные образы будут поднимать вам настроение на весь день.

Бельгийский гриффон - мелкая собака, с короткими и сильными лапами. У них большой, широкий и круглый череп, изогнутый лоб, короткая морда, мощные челюсти, черный, короткий нос, который помещается глубоко между глазами. Он имеет большие, черные, круглые глаза. Уши полу-прямые и могут быть обрезаны.

Брюссельские гриффоны, несмотря на маленький размер, обладают лидерскими качествами, по характеру они «боссы».

Они не робки, но и не агрессивны, бдительны и очень привязаны к своему владельцу. Им нужны постоянное внимание и забота, они не любят оставаться подолгу одни.

Они дружелюбны и милы со всеми членами семьи, но обычно выбирают одного человека, к которому привязываются сильнее, чем к остальным.

Джерело: telegraf.com.ua