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    Художница из Нидерландов превращает обычных девушек в мультяшных красоток

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    Художница из Нидерландов превращает обычных девушек в мультяшных красоток
    instagram.com/cyarine

    Когда у тебя полтора миллиона подписчиков в Инстаграме, ты явно что-то делаешь правильно

    Лаура Брауэрс — родом из Нидерландов. Она — цифровой художник и иллюстратор, стала очень популярной на YouTube и Instagram. Благодаря фотографиям ее зарисовок и работ, она имеет уже более 1,4 миллиона подписчиков в Instagram.

    Она также делится своим творчеством на Cyarin YouTube канале. Как сама Лаура призналась, она любила рисовать даже в детстве, но, в конце концов, стала воспринимать это более серьезно в возрасте тринадцати лет. И сейчас она является почётной участницей арт-сайта DeviantArt.

    Сама художница очень ценит своих подписчиков в социальных сетях и даже проводит ежемесячное мероприятие «Sketch Me Cyarin», в котором она выбирает несколько случайных подписчиков, которые должны разместить ее изображение на их профилях в Инстаграм.

    Обычно в соцсетях художница делится с подписчиками портретами обычных девушек, но в ее умелых руках те превращаются практически в героинь мультфильмов.

    Предлагаем вам взглянуть на превосходные работы девушки, которые просто не могут никого оставить равнодушным.

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine
    instagram.com/cyarine

    Лаура переносит на бумагу реальных людей, чьи фотографии просто находит в Instagram.

    Таким образом, счастливчики, совершенно не знакомые с Лаурой и ее творчеством, могут превратиться в привлекательных анимационных персонажей.

    Джерело: boredpanda.com

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