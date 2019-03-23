Художница из Нидерландов превращает обычных девушек в мультяшных красоток



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instagram.com/cyarine

Когда у тебя полтора миллиона подписчиков в Инстаграме, ты явно что-то делаешь правильно

Лаура Брауэрс — родом из Нидерландов. Она — цифровой художник и иллюстратор, стала очень популярной на YouTube и Instagram. Благодаря фотографиям ее зарисовок и работ, она имеет уже более 1,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Она также делится своим творчеством на Cyarin YouTube канале. Как сама Лаура призналась, она любила рисовать даже в детстве, но, в конце концов, стала воспринимать это более серьезно в возрасте тринадцати лет. И сейчас она является почётной участницей арт-сайта DeviantArt.

Сама художница очень ценит своих подписчиков в социальных сетях и даже проводит ежемесячное мероприятие «Sketch Me Cyarin», в котором она выбирает несколько случайных подписчиков, которые должны разместить ее изображение на их профилях в Инстаграм.

Обычно в соцсетях художница делится с подписчиками портретами обычных девушек, но в ее умелых руках те превращаются практически в героинь мультфильмов.

Предлагаем вам взглянуть на превосходные работы девушки, которые просто не могут никого оставить равнодушным.

Лаура переносит на бумагу реальных людей, чьи фотографии просто находит в Instagram.

Таким образом, счастливчики, совершенно не знакомые с Лаурой и ее творчеством, могут превратиться в привлекательных анимационных персонажей.

Джерело: boredpanda.com