Художница делает необычный мейкап с помощью неоновых красок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@ritaermin

Художница рисует на лице красивые узоры, картины, которые светятся в темноте

Рита научилась рисовать, а потом – делать невероятно красивый макияж. Вскоре девушка объединила любимые занятия и стала специализироваться на неоновом мейкапе.

На личной странице в Instagram Рита публикует яркие фотографии со своими работами. Чем только она еще не украшала свое лицо?! Медузы, олени, птицы, цветы, Вселенная, кошки, молния, облака, различные абстракции, фламинго, черепашки… В общем, у Риты достаточно богатое воображение.

Ее макияж отличается необычностью и оригинальностью, ведь художница наносит на лицо не обычные краски, а неоновые. То есть, макияж светится в темноте.

Оказывается, создавать такую красоту Рита научилась сама. Однажды она попробовала рисовать и у нее отлично получалось. Позже девушка усложнила задание, начав рисовать на лице. Таким образом, Рита переквалифицировалась в визажиста.

Уже в 2017 году она приняла участие на конкурсе визажистов и вошла в топ-5 лучших специалистов. В 2018-м году Рите удалось победить на другом конкурсе по макияжу.

Девушка постоянно работает над собой, учится новому и не боится экспериментировать.

Благодаря такому смелому подходу к творчеству, сейчас Рита украшает лица людей неоновыми красками и вдохновляет на подобную красоту своих подписчиков, а их в микроблоге художницы – более 100 тыс.

Джерело: joinfo.ua