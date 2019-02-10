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    Художница делает необычный мейкап с помощью неоновых красок

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    Художница делает необычный мейкап с помощью неоновых красок
    @ritaermin

    Художница рисует на лице красивые узоры, картины, которые светятся в темноте

    Рита научилась рисовать, а потом – делать невероятно красивый макияж. Вскоре девушка объединила любимые занятия и стала специализироваться на неоновом мейкапе. 

    На личной странице в Instagram Рита публикует яркие фотографии со своими работами. Чем только она еще не украшала свое лицо?! Медузы, олени, птицы, цветы, Вселенная, кошки, молния, облака, различные абстракции, фламинго, черепашки… В общем, у Риты достаточно богатое воображение.

    Ее макияж отличается необычностью и оригинальностью, ведь художница наносит на лицо не обычные краски, а неоновые. То есть, макияж светится в темноте.

    Оказывается, создавать такую красоту Рита научилась сама. Однажды она попробовала рисовать и у нее отлично получалось. Позже девушка усложнила задание, начав рисовать на лице. Таким образом, Рита переквалифицировалась в визажиста.

    Уже в 2017 году она приняла участие на конкурсе визажистов и вошла в топ-5 лучших специалистов. В 2018-м году Рите удалось победить на другом конкурсе по макияжу.

    Девушка постоянно работает над собой, учится новому и не боится экспериментировать.

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    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin
    @ritaermin

    Благодаря такому смелому подходу к творчеству, сейчас Рита украшает лица людей неоновыми красками и вдохновляет на подобную красоту своих подписчиков, а их в микроблоге художницы – более 100 тыс.

    Джерело: joinfo.ua

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