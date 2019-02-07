Художница превратила климатические графики учёных в акварельные картины, в которых рассказывает о будущем Земли



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Джиллиан Пелто — молодая исследовательница ледников Земли

У Джиллиан есть весьма необычное хобби. Она берёт графики с разными данными о том, как меняется климат на планете, и превращает их линии в акварельные рисунки, наглядно показывающие, как влияют климатические изменения на привычные пейзажи и на обитателей планеты.

Пелто влюбилась в ледники, когда ей было шестнадцать лет и отец, исследователь льдов, взял её на работу. Тогда она впервые увидела их вживую. Ей захотелось тоже изучать их, и она получила образование гляциолога. Увы, к её горю, она узнала, что ледники исчезают, разрушаются, и во многих местах, где пейзаж из ледяных гор был обычен, теперь только камни и болото. Потом она поняла, что беда коснулась не только ледников, и захотела донести до людей то, что сама очень хорошо видела в графиках, числах и сухих строчках докладов. Свои рисунки она выкладывает в твиттере.

Эти акварели теперь продвинутые преподаватели показывают учащимся, а другие молодые учёные пытаются тоже рисовать по графикам.

Джилл работает не совсем спонтанно. Во время экспедиций она не просто выполняет свои обязанности, но и подмечает какие-то детали пейзажа, делает наброски и фотографии, которые помогут ей потом делать такие зоологически и геологически точные акварели. Она записывает свои мысли о том, что обнаруживает, глядя на климатические изменения. Потом она обсуждает со знакомыми учёными, на какие данные ей стоит обратить внимание и как выглядит изменение климата в той или иной местности для животного мира. Что происходит с пейзажами, она отлично видит и сама.

Рисование для Пелто не хобби - она рассматривает его как вторую профессию. Её рисунки можно потом купить на аукционах в сети. Между экспедициями девушка тратит много времени на то, чтобы улучшить свою технику рисования. Она также выставляется - именно как художница-акварелистка. Тот случай, когда вспоминается изречение: "Талантливый человек талантлив во всём!"



Её необычный, одновременно общественный и художественный проект привлёк к ней внимание журналистов, и Пелто с удовольствием даёт интервью, радуясь том, что может говорить об изменения климата и быть услышанной. Ей важно, чтобы происходящее понимали не только учёные и пусть даже ещё политики. Она хочет, чтобы каждый человек на земле представлял, как связаны все обитатели планеты друг с другом и как бездумно жестоко с планетой человечество.





Джерело: Культурология