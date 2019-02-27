Норвежская художница покорила сеть меланхоличными картинами о глобальных проблемах человечества



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Анна Анжельшауг создаёт красивые сюрреалистические картины, вызывающие грусть и задумчивость при просмотре

Благодаря смешению людей и окружающей среды в сказочных пейзажах, творчество Анжельшауг исследует множество тем, касающихся разрушительной человеческой природы, способной снести всё на своём пути.

Родившись в Осло, она выросла в маленькой деревне на западном побережье Норвегии с родителями и двумя старшими братьями. Анна изучала иллюстрацию в Англии в университете Фалмута, где встретила своего будущего мужа Джулиана Миллса. Её картины выставлялись по Норвегии, Европе и США.

Рассказывая об одной из главных тем своих работ, художница утверждает, что мы снова и снова делаем неправильный выбор с ужасными последствиями для этой прекрасной планеты, и это огорчает её больше, чем она в принципе может сказать. В её работе много такого. Норвегия − одна из счастливых стран, где разрушение ещё не очень заметно. Природа по-прежнему невероятно красива и впечатляюща. Это вдохновляет её и играет огромную роль в её творчестве. Фактический вид её работы во многом связан с её прошлым в качестве иллюстратора.

Поскольку предмет, который она хочет исследовать и показать, очень тёмный и меланхоличный, ей нравится сопоставлять это с красивым сказочным взглядом на изображение. Она хочет «привлечь» наблюдателя, а затем дать ему понять, что всё не так, как должно быть в этом «прекрасном» месте.

По словам Энн, она сколько себя помнит, постоянно рисовала, начиная с раннего возраста и её родители всегда заботились о том, чтобы у неё было всё необходимое для творчества. После, в более зрелом возрасте, она уже всерьёз задумалась о своём творческом образовании, и пошла учиться на иллюстратора. Это позволило ей развиваться более естественным для неё способом, и в конце концов, оказалось, что изобразительное искусство предназначалось именно для неё.

«Я работаю очень инстинктивно с небольшим количеством эскизов заранее. Всё начинается с идеи, а после изображение начинает расти и развиваться. Поскольку я работаю быстро, и я нетерпеливый художник, акрил мне подходит лучше, чем масло», - отметила художница.







Джерело: Культурология