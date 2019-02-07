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    Жизнь

    Художница заставила дочь Дональда Трампа убирать за посетителями музея

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    Художница заставила дочь Дональда Трампа убирать за посетителями музея

    В галерее Flashpoint в Вашингтоне проходит перформанс художницы-концептуалистки Дженнифер Рубелл

    Инсталляция называется «Иванка пылесосит» (Ivanka Vacuuming). Она являет собой точную копию дочки президента США Дональда Трампа, которая пылесосит крошки с розового ковра. Перед ним стоит белый постамент с огромной кучей хлебных крошек. Посетителям галереи предлагают бросать крошки на ковер, которые Иванке придется убирать.

    «Нам нравится бросать крошки для Иванки. Это забавно, это приятно, это заставляет нас чувствовать себя сильнее, и мы хотим делать это еще и еще, — говорит о своей работе Рубелл. — Кроме того, мы знаем, что она будет пылесосить независимо от того, бросим мы крошки или нет, так что это не наша вина, верно?»

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    Художница заставила дочь Дональда Трампа убирать за посетителями музея
    Художница заставила дочь Дональда Трампа убирать за посетителями музея
    Художница заставила дочь Дональда Трампа убирать за посетителями музея

    Фигура дочери и советницы Трампа воплощает в себе сразу несколько женских ролей — не только дочь, но и жена, мать, сестра, модель, работающая женщина и блондинка. Инсталляция открыта для интерпретаций, посетители галереи могут испытать целый спектр эмоций — от собственного превосходства до сожаления.  

    Сама Иванка Трамп видела этот перформанс и отреагировала вполне позитивно.

    На своей странице в Twitter дочь президента США опубликовала снимок и написала следующее: «Женщины могут выбирать — унижать друг друга или поддерживать. Я выбираю второе». 

    Джерело: Buro 24/7

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