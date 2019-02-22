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    Украинская художница мастерски перерисовывает черты лица кукол Барби и Monster High

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    Украинская художница мастерски перерисовывает черты лица кукол Барби и Monster High
    boredpanda.com

    Украинская художница Ольга Каменецкая давно привлекла внимание коллекционеров кукол. Ее авторские работы не похожи ни на какие другие

    Нереалистичное изображение кукол и его влияние на самооценку женщин - это постоянная дискуссия, связанная с индустрией игрушек. 

    Куклы были и в большинстве случаев остаются идеалом пропорциональной формы тела и красоты, которые с самого раннего возраста влияют на девушек по всему миру. Этот совершенно симметричный и безупречный образ стал стремлением, хотя и далек от реалистичности. 

    Вот почему мы благодарны за художников, которые вносят свой вклад в изменение, неся послание индивидуальной и уникальной красоты.

    Украинская художница Ольга Каменецкая, специализирующаяся на модификации и перекраске кукол, берет то, что считается «идеальным», и придает ему реалистичный вид, который приводит к великолепным, уникальным творениям. 

    То, что начиналось как хобби по перекрашиванию кукол из Monster High, превратилось в карьеру, которой сейчас восхищаются почти 60 тыс. человек в Instagram.

    Каждая популярная кукла, о которой вы можете подумать: Барби, Блайт, BJD, как вы ее называете, превращается в чрезвычайно реалистичное, запутанное и, прежде всего, уникальное произведение искусства. 

    Все мелкие детали, такие как мелкие черты, недостатки, формы тела, реалистичные парики, добавляют харизме к безжизненным серийным куклам и, безусловно, выделяют ее работу.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Можно с уверенностью сказать, что после «естественного лечения» куклы выглядят намного лучше, и это говорит о том, что так называемые «недостатки» - это то, что действительно делает нас красивыми.

    Джерело: boredpanda.com

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