Украинская художница мастерски перерисовывает черты лица кукол Барби и Monster High



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Украинская художница Ольга Каменецкая давно привлекла внимание коллекционеров кукол. Ее авторские работы не похожи ни на какие другие

Нереалистичное изображение кукол и его влияние на самооценку женщин - это постоянная дискуссия, связанная с индустрией игрушек.

Куклы были и в большинстве случаев остаются идеалом пропорциональной формы тела и красоты, которые с самого раннего возраста влияют на девушек по всему миру. Этот совершенно симметричный и безупречный образ стал стремлением, хотя и далек от реалистичности.

Вот почему мы благодарны за художников, которые вносят свой вклад в изменение, неся послание индивидуальной и уникальной красоты.

Украинская художница Ольга Каменецкая, специализирующаяся на модификации и перекраске кукол, берет то, что считается «идеальным», и придает ему реалистичный вид, который приводит к великолепным, уникальным творениям.

То, что начиналось как хобби по перекрашиванию кукол из Monster High, превратилось в карьеру, которой сейчас восхищаются почти 60 тыс. человек в Instagram.

Каждая популярная кукла, о которой вы можете подумать: Барби, Блайт, BJD, как вы ее называете, превращается в чрезвычайно реалистичное, запутанное и, прежде всего, уникальное произведение искусства.

Все мелкие детали, такие как мелкие черты, недостатки, формы тела, реалистичные парики, добавляют харизме к безжизненным серийным куклам и, безусловно, выделяют ее работу.

Можно с уверенностью сказать, что после «естественного лечения» куклы выглядят намного лучше, и это говорит о том, что так называемые «недостатки» - это то, что действительно делает нас красивыми.

Джерело: boredpanda.com