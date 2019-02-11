Французская художница создала коллекцию кукол для взрослых. Фантастические фото



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Куклы для взрослых, созданные Вирджинией Ропарс – совокупность изощрённой фантазии, женственности, надменной холодности и дерзости.

Вирджини Ропарс – художница из Бретани, Франция. Степень в области графического искусства привела её в индустрию видеоигр, и впоследствии она поняла, что хочет делать вещи своими руками.

Её волшебные, женственные персонажи, сделанные из ткани и полимерной глины, парят в предельном пространстве между кукольным искусством, скульптурой и дизайном одежды. И несмотря на то, что многие могут увидеть тьму в её творчестве, художница объясняет своё искусство так:

«Безусловно, позитив имеет смысл. Но если темно – не значит плохо. Я думаю, что такое состояние сродни природе и погодным условиям, когда настроение колеблется от грусти-печали до мимолётной улыбки».

Вдохновленная тем, как она воспринимает людей, Вирджини начинает создание каждого персонажа с лепки головы, рассматривая каждую черту лица как нечто со своим собственным выразительным потенциалом, захватывая диапазон эмоций, когда он сжимается под кожей. Она начала свою работу с создания более мягких, более традиционных кукол, но, поскольку её стиль превратился в царство прекрасного и странного, многие люди перестали следить за её творческими изменениями. Тем не менее, это нисколько не беспокоило и не беспокоит Ропарс:

«Постарайтесь быть собой. Не пытайтесь подражать другим людям. Просто найдите свой собственный способ делать вещи, даже если они никуда не годятся. Какая разница? Если это хорошо – люди заметят вашу работу в любом случае, какой бы она ни была».



Вирджини с неимоверным теплом и любовью отзывается о своей семье и близких, с удовольствием рассказывая о них. Ведь именно её семья и помогла ей обрести веру в себя и свои возможности: «В моей семье несколько художников, в основном со стороны моей мамы. Мой двоюродный брат – художник графических романов, а другой – создатель ювелирных украшений. Мой дедушка был очень артистичным в музыке и живописи. Мои родители всегда поддерживали меня в этой области творчества и искусства, чему я очень рада».



К тому же, она была очень странным и необычным ребёнком. Ей нравилось её одиночество и время проведённое наедине с собой в собственной спальне не казалось чем-то ужасным. Её спальня была похожа на арабскую палатку, а кровать она превратила в настоящую сказку, всё как положено с балдахином из чёрной ткани, сколотой булавками! Даже потолок был обтянут тканью. Повсюду были картины с различными изображениями, так что голых стен в её комнате никогда не было и всё, что она считала прекрасным – было рядом. Спальня была тем самым местом, где девушка чувствовала себя комфортно и безопасно.

Автор рассказывает, что поначалу она делала различные фигурки для себя, а после стала делать некоторые для показов на кукольных выставках во Франции. На тот момент это было единственное место, где можно было показать свою работу и принять участие хоть в чём-то. И ей очень хотелось продать хоть одну свою работу, поэтому Вирджиния очень старалась соответствовать вкусу публики, что на самом деле крайне глупо, но (!) на первых порах это весьма неплохо сработало. Это дало ей неплохой толчок для освоения новых навыков и обретения своего собственного стиля. Она всегда знала, что хочет делать то, что делает сейчас (речь идёт о стиле): «Соответственно, я стала делать то, что мне нравилось, поэтому некоторые люди были очень удивлены такому развитию событий. Им явно не нравилось моё творчество, точнее видение мира, они смотрели осуждающе с непониманием, а после и вовсе стали уходить, оставляя мои работы без внимания».





Но вопреки всему ей удалось найти новых последователей и поклонников её творчества, которым действительно интересно всё то, что она делает: «Моя главная цель заключается в том, чтобы создавать всё то, что мне нравится, не оглядываясь на окружающих, среди которых всегда найдутся те, кто чем-то недоволен. Благодаря этому я обретаю счастье в жизни и продолжаю двигаться дальше, совершенствуясь в своём мастерстве», – рассказывает художница о своём непростом творческом пути и поиске себя.







Джерело: Культурология