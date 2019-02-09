Художница сделала лягушонка Пепе героем классических картин



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boredpanda.com

«Пепеланджело» заменяет персонажей с картин XV-XVII века: Мону Лизу да Винчи, Генри Восьмого с картины Ганса Гольбейна-младшего и «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера

Интернет-мемы появляются на футболках и на протестных плакатах, кот Вжух украшает рекламные щиты, а фигурки Ждуна разбирают на сувениры.

Художница Ольга Вишневская зашла еще дальше: она взяла популярного в интернете лягушонка Пепе и стала рисовать с ним масляные картины.

Лягушонок Пепе — это человекоподобная лягушка, которая впервые появилась в комиксе «Boy’s Club» Мэтта Фери. Со временем такие известные платформы как Myspase, 4chan и Gaia Online сделали этого персонажа популярным Интернет-мемом.

К 2016 году лягушонок Пепе стал восприниматься в качестве одного из символов спорного движения альтернативных правых, после чего некоторые его изображения были внесены Антидиффамационной лигой в базу символов ненависти, хотя создатель лягушонка Пепе выражал несогласие с использованием его изображения в качестве символа ненависти.

Ольга Вишневская решила в корне изменить восприятие лягушонка Пепе, поскольку для нее этот персонаж является «символом не ненависти, а мира, любви и солидарности».

От Византии и Древнего Египта до эпохи Возрождения, от мозаики и скульптур до ювелирных украшений и анимации, художница, известная под ником Пепеланджело, изображает маленького зелёного парня в позитивном свете, в котором его создатель видел его изначально.

Джерело: boredpanda.com