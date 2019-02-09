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    Художница сделала лягушонка Пепе героем классических картин

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    Художница сделала лягушонка Пепе героем классических картин
    boredpanda.com

    «Пепеланджело» заменяет персонажей с картин XV-XVII века: Мону Лизу да Винчи, Генри Восьмого с картины Ганса Гольбейна-младшего и «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера

    Интернет-мемы появляются на футболках и на протестных плакатах, кот Вжух украшает рекламные щиты, а фигурки Ждуна разбирают на сувениры.

    Художница Ольга Вишневская зашла еще дальше: она взяла популярного в интернете лягушонка Пепе и стала рисовать с ним масляные картины.

    Лягушонок Пепе — это человекоподобная лягушка, которая впервые появилась в комиксе «Boy’s Club» Мэтта Фери. Со временем такие известные платформы как Myspase, 4chan и Gaia Online сделали этого персонажа популярным Интернет-мемом.

    К 2016 году лягушонок Пепе стал восприниматься в качестве одного из символов спорного движения альтернативных правых, после чего некоторые его изображения были внесены Антидиффамационной лигой в базу символов ненависти, хотя создатель лягушонка Пепе выражал несогласие с использованием его изображения в качестве символа ненависти.

    Ольга Вишневская решила в корне изменить восприятие лягушонка Пепе, поскольку для нее этот персонаж является «символом не ненависти, а мира, любви и солидарности».

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    От Византии и Древнего Египта до эпохи Возрождения, от мозаики и скульптур до ювелирных украшений и анимации, художница, известная под ником Пепеланджело, изображает маленького зелёного парня в позитивном свете, в котором его создатель видел его изначально.

    Джерело: boredpanda.com

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