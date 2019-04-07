Интересные футуристические концепты от архитектурного проекта Anti Reality



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boredpanda.com

Проект Anti Reality - это вымышленный мир, построенный на основании абстрактных представлений о реальности

Многие из нас мечтают о летнем домике у моря; месте, где мы можем скоротать долгие солнечные дни в комфорте, восстанавливая столь необходимую связь с природой.

Проект Anti Reality, стирая грани между искусством и архитектурой, визуализировал идеальную концепцию именно такого места.

В нем нет ограничений и стандартов. Создатель проекта - недавний выпускник архитектурного факультета, и он горит желанием изменить мир.

Отличительной чертой Летнего дома (Summer House) является крыша вогнутой формы, обустроенная под бассейн. Доступ наверх осуществляется по лестнице с внешней стороны дома.

«Моя цель состояла в том, чтобы создать крышу, которую можно использовать как плавательный бассейн, - рассказывает создатель проекта Anti Reality. - Конструкция крыши опирается на 3 структурных стержня - ванную комнату, кухню и спальню. Это очень идеалистично, но в основе концепции лежит логика».

«Большое здание площадью 85 кв. м расположено в скалистом приморском районе и имеет прямой контакт с водой. Дом состоит из двух основных частей: жилой площади и бассейна на крыше. В плане здания с планировкой на основе треугольника можно выделить центральную жилую зону и внешний проход с панорамным видом на море».

«Свою работу я всегда начинаю с формулировки основной идеи/темы, которой я буду затем следовать. На этом этапе я создаю предварительные наброски, диаграммы и примечания, ориентируясь на функцию и геометрию объекта, и в то же время учитывая визуальное содержание, которое хочу передать».

«Далее я создаю вариации на основе набросков в программе 3D-моделирования (Rhino), экспериментируя с формой и материалами. Приняв окончательные решения, я создаю рендеры, используя V-Ray. Последний этап - это работа над атмосферой, окружением и содержанием визуализации, которую я также делаю в Photoshop».

«Мое архитектурное путешествие, несомненно, еще на самой ранней стадии. Год назад я закончил факультет архитектуры и защитил магистерскую диссертацию по городскому планированию. Как во время учебы, так и после ее окончания у меня была возможность получить профессиональный опыт в скандинавских архитектурных бюро».

Джерело: boredpanda.com