История дружбы двух золотистых ретриверов растрогала тысячи людей по всему миру



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boredpanda.com

Собака по кличке Адди стала поводырем и самым верным другом для пса Джейка, который потерял зрение. И это как раз тот случай, когда друг познается в беде

Джейк до двух лет рос здоровым жизнерадостным щенком, а потом хозяева заметили, что его глаза перестали вырабатывать слезы, и отправились к доктору.

В течение последующих нескольких месяцев Джейка пытались лечить лекарствами и процедурами, рекомендованными окулистом, но ничего не помогало.

«Джейку сделали несколько операций, но зрение только ухудшалось. Тогда ветеринар поставил нас перед жестоким выбором: удалить глаза собаки или усыпить ее».

«Оба варианта казались очень жестокими. Однако в течение последующих дней со мной связались несколько владельцев слепых собак и рассказали, что даже после потери зрения их питомцы продолжают жить нормальной счастливой жизнью».

Ветеринар также объяснил, что зрение является для собак лишь третьим в списке самых важных чувств, гораздо важнее для них обоняние и слух. И хозяин решился на операцию.

«Врач сказал, что сразу после пробуждения от наркоза Джейк начал вилять хвостом. Так мы поняли, что его месяцы боли закончились и он дал нам знать об этом».

Потом последовал период адаптации, и, по словам хозяина, Джейк удивительно легко приспособился к новым обстоятельствам. И немалую роль в этом сыграла верная подруга Адди, которая стала поводырем для своего слепого друга.

«После операции Адди какое-то время носила колокольчик на шее, чтобы Джейк мог находить ее по звуку. А потом он привык выслеживать подругу по запаху».

Адди стала лучшей компаньонкой и проводником для слепого Джейка.

«Он все еще время от времени натыкается на вещи, но уже уверенно перемещается по дому и нашему району. И, к счастью, его игривый характер вернулся!»

«Джейк и Адди неразлучны, и они живут нормальной собачьей жизнью. Их обычный день начинается с прогулки и завтрака, потом мы спим, после играем. Собаки обожают вместе бегать на улице и преследовать белок. А люди очень трогательно реагируют, когда видят их вместе».

На Instagram двух золотистых ретриверов подписались уже почти 130 тыс. человек, которые с удовольствием следят за их жизнью и приключениями.

«Мы так счастливы, что сделали правильный выбор, и очень благодарны множеству людей, которые поддержали нас в этом решении. Джейк каждый день напоминает нам, что его жизнь по-прежнему имеет большую ценность, несмотря на все проблемы!»

Джерело: boredpanda.com