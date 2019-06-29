Яркие пары на Неделях мужской моды: стильные фото



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vogue.ua

Самые стильные пары, которые попали в объективы стритстайл-фотографов на Неделях мужской моды

Завершились Недели мужских показов в четырех главных столицах моды – Лондоне, Нью-Йорке, Милане и Париже, гости которых выглядели не менее ярко, чем образы модели на подиуме.

Гости по традиции успевают перебегать с показа на показ, меняя при этом стильные образы.

Так, на улицах французской столицы модники демонстрируют спортивные вещи с элементами классического стиля, утилитарные образы, состоящие из брючных костюмов с большими карманами или комбинезонов, напоминающих униформу рабочих.

Гости надевают одежду из денима светлых и темных оттенков, с элементами sci-fi или в стилистике Дикого Запада.

Также улицы французской столицы пестрели разносторонними образами – от выверенной классики до эклектичных городских ансамблей. Главенствовали среди них брючные костюмы сложного кроя из тканей с необычной фактурой.

Гости охотно примеряли комбинезоны молочного цвета с функциональными карманами, стеганые брюки, кроп-топы и асимметричные жакеты, расслабленные рубашки и платья, спортивные комплекты и футуристические очки.

Отдельного внимания заслуживают модные пары, которые нередко старались одеться в одном стиле или связать образы друг друга с помощью небольших деталей.

На улицах модных столиц главенствовали расслабленные утилитарные образы в нюдовой цветовой палитре, брючные ансамбли свободного кроя, спортивная эстетика с элементами классики и цветастые наряды с необычными принтами.

Джерело: vogue.ua