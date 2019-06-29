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    Яркие пары на Неделях мужской моды: стильные фото

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    Яркие пары на Неделях мужской моды: стильные фото
    vogue.ua

    Самые стильные пары, которые попали в объективы стритстайл-фотографов на Неделях мужской моды

    Завершились Недели мужских показов в четырех главных столицах моды – Лондоне, Нью-Йорке, Милане и Париже, гости которых выглядели не менее ярко, чем образы модели на подиуме. 

    Гости по традиции успевают перебегать с показа на показ, меняя при этом стильные образы. 

    Так, на улицах французской столицы модники демонстрируют спортивные вещи с элементами классического стиля, утилитарные образы, состоящие из брючных костюмов с большими карманами или комбинезонов, напоминающих униформу рабочих. 

    Гости надевают одежду из денима светлых и темных оттенков, с элементами sci-fi или в стилистике Дикого Запада. 

    Также улицы французской столицы пестрели разносторонними образами – от выверенной классики до эклектичных городских ансамблей. Главенствовали среди них брючные костюмы сложного кроя из тканей с необычной фактурой. 

    Гости охотно примеряли комбинезоны молочного цвета с функциональными карманами, стеганые брюки, кроп-топы и асимметричные жакеты, расслабленные рубашки и платья, спортивные комплекты и футуристические очки. 

    Отдельного внимания заслуживают модные пары, которые нередко старались одеться в одном стиле или связать образы друг друга с помощью небольших деталей. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    На улицах модных столиц главенствовали расслабленные утилитарные образы в нюдовой цветовой палитре, брючные ансамбли свободного кроя,  спортивная эстетика с элементами классики и цветастые наряды с необычными принтами. 

    Джерело: vogue.ua

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