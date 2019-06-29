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    Что едят дети мира: невероятный проект

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    Что едят дети мира: невероятный проект
    boredpanda.com

    Мы то, что мы едим. И наша пища - это отражение нашей культуры и образа жизни

    Фотограф Грег Сегал путешествовал по миру и сделал фото детей из разных культур в окружении пищи, которую они потребляют в течение недели.

    За три года он посетил 9 стран: США, Индия, Малайзия, Германия, Франция, Италия, Сенегал, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия, пишет Bored Panda.

    Свои впечатления он задокументировал в книге «Daily Bread: What Kids Eat Around The World».

    «Я сфокусировался на детях, так как именно в раннем возрасте формируются пищевые привычки. И если они неправильные в возрасте 9-10 лет, то потом очень трудно с этим справиться», - говорит фотограф.

    Так, например Каваканих Явалопити происходит из племени Явалапити и проживает в национальном парке, расположенном на верхнем течении реки Шингу.

    Когда девочка родилась, ее мама изолировала ее от тех, кто не говорит на языке их родного племени - араваки.

    В мире всего 7 носителей этого языка. Каваканих - первый ребенок с 1940-го года, которая воспитывалась на этом языке.

    Рацион ребенка очень прост: рыба, картофель, фрукты, орехи.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Девочка говорит, что для того, чтобы поймать ужин, достаточно 5 минут. «Если ты голоден - просто пойди к реке».

    Джерело: boredpanda.com

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