Что едят дети мира: невероятный проект



Мы то, что мы едим. И наша пища - это отражение нашей культуры и образа жизни

Фотограф Грег Сегал путешествовал по миру и сделал фото детей из разных культур в окружении пищи, которую они потребляют в течение недели.

За три года он посетил 9 стран: США, Индия, Малайзия, Германия, Франция, Италия, Сенегал, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия, пишет Bored Panda.

Свои впечатления он задокументировал в книге «Daily Bread: What Kids Eat Around The World».

«Я сфокусировался на детях, так как именно в раннем возрасте формируются пищевые привычки. И если они неправильные в возрасте 9-10 лет, то потом очень трудно с этим справиться», - говорит фотограф.

Так, например Каваканих Явалопити происходит из племени Явалапити и проживает в национальном парке, расположенном на верхнем течении реки Шингу.

Когда девочка родилась, ее мама изолировала ее от тех, кто не говорит на языке их родного племени - араваки.

В мире всего 7 носителей этого языка. Каваканих - первый ребенок с 1940-го года, которая воспитывалась на этом языке.

Рацион ребенка очень прост: рыба, картофель, фрукты, орехи.

Девочка говорит, что для того, чтобы поймать ужин, достаточно 5 минут. «Если ты голоден - просто пойди к реке».

